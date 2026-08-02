Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Các bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh bị bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ (HIE) do ngạt sau sinh bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Bệnh nhi là con của sản phụ N.T.P.U., trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Dù thai kỳ được theo dõi đầy đủ và không ghi nhận bất thường, sau khi sinh thường ở tuần thai 39 tại cơ sở y tế tuyến dưới, trẻ khóc yếu, tím tái, giảm trương lực cơ, chỉ số Apgar ở phút đầu chỉ đạt 5 điểm.

Sau hồi sức ban đầu, trẻ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ mắc bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ mức độ vừa đến nặng, kèm suy hô hấp, tăng trương lực cơ, giảm phản xạ bú và xuất hiện các cơn co giật.

Sau khi hội chẩn với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, ekip quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy ngay trong "thời gian vàng" sau sinh.

Trẻ được duy trì thân nhiệt ở mức 33,5 độ C liên tục trong 72 giờ bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng, kết hợp hồi sức và chăm sóc tích cực nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát do thiếu oxy.

Sau 72 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tự thở, phản xạ bú phục hồi, không còn co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy tổn thương nhu mô não được kiểm soát tốt. Các chỉ số chức năng gan, thận và xét nghiệm nhiễm trùng đều trong giới hạn bình thường. Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi và đánh giá phát triển thần kinh.

Theo BSCKI Dương Thị Hà, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp được các hướng dẫn quốc tế khuyến cáo đối với trẻ đủ tháng hoặc gần đủ tháng mắc bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ mức độ vừa và nặng. Hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai trong vòng 6 giờ đầu sau sinh. Nếu được thực hiện đúng chỉ định và đúng thời điểm, phương pháp này giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cũng như các di chứng thần kinh lâu dài như bại não, động kinh và chậm phát triển tâm thần - vận động.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, trẻ sơ sinh có biểu hiện ngạt sau sinh như khóc yếu, tím tái, giảm trương lực cơ hoặc co giật cần được hồi sức và chuyển đến cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh càng sớm càng tốt. Việc can thiệp trong "thời gian vàng" đóng vai trò quyết định trong bảo vệ não bộ và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ.