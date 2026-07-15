Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cho bé trai mới 1 ngày tuổi, sinh non 35 tuần, nặng chỉ 1,6 kg, mắc đồng thời ba dị tật bẩm sinh hiếm gặp gồm teo thực quản có rò khí - thực quản, teo tá tràng và không hậu môn.

Ngay sau sinh tại Đồng Nai, trẻ xuất hiện nhiều bọt ở miệng, không thể nuốt nước bọt, suy hô hấp và không bú được nên được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng xác định trẻ mắc cùng lúc ba dị tật nặng của đường tiêu hóa, cần phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi được hồi sức tích cực, ekip Khoa Ngoại tổng hợp phối hợp với Khoa Hồi sức Sơ sinh và Khoa Gây mê hồi sức đã thực hiện một cuộc mổ xử trí đồng thời cả ba dị tật, gồm tái lập lưu thông thực quản, nối tá tràng và mở hậu môn nhân tạo.

Theo các bác sĩ, teo thực quản khiến trẻ không thể nuốt, dễ hít sặc; rò khí - thực quản làm tăng nguy cơ trào ngược dịch dạ dày vào đường hô hấp. Trong khi đó, teo tá tràng gây tắc nghẽn đường tiêu hóa trên, còn không hậu môn gây tắc đường tiêu hóa dưới. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, trẻ có nguy cơ tử vong rất cao.

BSCKII. Tạ Huy Cần, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết đây là trường hợp đặc biệt khó do trẻ sinh non, cân nặng rất thấp và mắc cùng lúc ba dị tật bẩm sinh nặng. Việc xử trí đồng thời trong một cuộc mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, bệnh nhi đã bắt đầu được tập ăn qua đường tiêu hóa, hô hấp và tuần hoàn ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức Sơ sinh. Theo các bác sĩ, thành công bước đầu mở ra cơ hội hồi phục cho trẻ, đồng thời cho thấy vai trò của việc chẩn đoán và can thiệp sớm đối với các dị tật bẩm sinh nặng ở trẻ sơ sinh.