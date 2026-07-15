Hình minh họa.

Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ, vàng da là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng là vàng da sinh lý. Đặc biệt, trẻ sinh non có nguy cơ bị vàng da cao hơn do chức năng gan chưa hoàn thiện.

Nếu tình trạng vàng da kéo dài hoặc tăng nhanh mà không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như vàng da nhân, tổn thương não, bại não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như da và mắt vàng nhiều, vàng lan xuống bụng, tay chân; trẻ bú kém, ngủ li bì, khó đánh thức; quấy khóc bất thường, bỏ bú hoặc có biểu hiện khó thở, tím tái.

Phụ huynh không nên tự theo dõi tại nhà hoặc áp dụng các mẹo dân gian khi trẻ bị vàng da. Khi có dấu hiệu bất thường, trẻ cần được bác sĩ thăm khám, đo nồng độ bilirubin để xác định mức độ và chỉ định điều trị phù hợp. Trường hợp có chỉ định chiếu đèn cần thực hiện càng sớm càng tốt nhằm giảm nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Y tế Tân Kỳ khuyến cáo gia đình cần theo dõi sát trẻ sơ sinh, đặc biệt trong tuần đầu sau sinh. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa những hậu quả nghiêm trọng do vàng da sơ sinh gây ra.