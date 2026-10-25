Trẻ sinh vào 3 tháng này thường có lợi thế khi đi học: Bố mẹ hiểu lý do sẽ biết cách giúp con phát triển tốt hơn

Trẻ sinh tháng 9, 10, 11 có thể có lợi thế gì?

Nhiều người truyền tai nhau rằng trẻ sinh vào một số tháng nhất định thường thông minh, học giỏi và có trí nhớ tốt hơn bạn bè. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ phát triển của trẻ, điều đáng chú ý không nằm ở việc tháng sinh quyết định trí thông minh, mà ở những lợi thế nhỏ về độ tuổi và môi trường sống.

Tại Việt Nam, trẻ thường bắt đầu vào lớp 1 khi khoảng 6 tuổi. Dù học cùng một lớp, các em vẫn có thể chênh lệch nhau nhiều tháng tuổi. Ở giai đoạn đầu tiểu học, khoảng cách này đôi khi ảnh hưởng đến khả năng tập trung, mức độ tự lập và sự sẵn sàng tiếp nhận kiến thức.

Chẳng hạn, trẻ sinh vào tháng 9, 10 hoặc 11 có thể lớn tuổi hơn một số bạn cùng lớp, tùy theo thời điểm nhập học và quy định tuyển sinh. Nhờ trưởng thành hơn về mặt phát triển, các em đôi khi thuận lợi hơn khi làm quen với những yêu cầu mới như ngồi học đúng giờ, nghe giáo viên hướng dẫn, tập viết hay hoàn thành bài tập.

Đây cũng là giai đoạn trẻ đang học cách điều chỉnh cảm xúc và hành vi. Một vài tháng chênh lệch có thể tạo ra khác biệt nhất định về khả năng tự kiểm soát, nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Điều đó lý giải vì sao một số trẻ có khởi đầu thuận lợi hơn khi bước vào trường học. Tuy nhiên, đây chỉ là lợi thế có thể xuất hiện trong những năm đầu, chứ không phải bằng chứng cho thấy trẻ sinh vào các tháng này có IQ cao hơn.

Vì sao cùng tuổi đi học, có trẻ tiếp thu nhanh, có trẻ lại chậm hơn?

Bên cạnh độ tuổi, môi trường phát triển trong những năm đầu đời cũng đóng vai trò quan trọng.

Trẻ được ngủ đủ giấc, trò chuyện thường xuyên với người lớn, đọc sách từ nhỏ và có cơ hội khám phá thế giới xung quanh thường được tạo điều kiện tốt hơn để phát triển ngôn ngữ, khả năng tập trung và tư duy.

Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên thiếu ngủ, ít được tương tác hoặc dành quá nhiều thời gian trước màn hình, việc duy trì sự chú ý và tiếp nhận kiến thức có thể gặp khó khăn.

Một đứa trẻ học chậm hơn bạn bè trong những ngày đầu đến trường cũng chưa chắc có năng lực kém hơn. Có em cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới, có em cần cách hướng dẫn phù hợp hơn với khả năng tiếp nhận của mình.

Vì thế, khi thấy con chưa theo kịp các bạn, bố mẹ không nên vội vàng so sánh hay kết luận rằng con kém thông minh. Điều cần làm là quan sát xem trẻ đang gặp khó khăn ở đâu và tìm cách hỗ trợ phù hợp.

Sinh vào tháng nào có quyết định tương lai học tập của trẻ?

Câu trả lời là không.

Tháng sinh không phải yếu tố quyết định trí thông minh hay thành công trong học tập. Năng lực của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm di truyền, sức khỏe, dinh dưỡng, chất lượng giáo dục, môi trường gia đình và những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành.

Một lợi thế nhỏ về độ tuổi khi bắt đầu đi học cũng không đồng nghĩa với việc trẻ sẽ luôn đạt thành tích cao hơn. Khi các em lớn lên, sự khác biệt ban đầu có thể giảm dần, trong khi thói quen học tập, động lực, khả năng giải quyết vấn đề và sự hỗ trợ từ gia đình ngày càng có ý nghĩa.

Bởi vậy, bố mẹ không cần cố gắng lựa chọn một tháng sinh được cho là tốt hơn để mong con thông minh. Việc chủ động can thiệp vào thời điểm sinh chỉ vì kỳ vọng về thành tích học tập có thể gây ra những rủi ro không đáng có cho mẹ và bé.

Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều gia đình có thể làm mỗi ngày.

4 việc bố mẹ nên làm để giúp con học tốt, nhớ lâu hơn

1. Giúp con duy trì giấc ngủ đều đặn

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của não bộ, khả năng chú ý và quá trình ghi nhớ. Bố mẹ nên xây dựng giờ ngủ, giờ thức ổn định, đồng thời hạn chế để trẻ sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng sát giờ đi ngủ.

2. Đọc sách và trò chuyện cùng con mỗi ngày

Không cần những bài học phức tạp hay phương pháp giáo dục đắt tiền. Chỉ cần dành thời gian đọc một câu chuyện, hỏi con về những điều đã xảy ra trong ngày hoặc cùng con giải thích các hiện tượng xung quanh, bố mẹ đã tạo thêm cơ hội để trẻ phát triển ngôn ngữ và tư duy.

Quan trọng hơn, hãy khuyến khích con đặt câu hỏi thay vì chỉ yêu cầu con ghi nhớ và làm theo.

3. Cho trẻ vận động và khám phá thế giới thực

Chạy nhảy, chơi ngoài trời, vẽ tranh, xếp hình hay tham gia những công việc đơn giản trong gia đình đều đem lại cơ hội học hỏi. Những trải nghiệm này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng vận động, giải quyết vấn đề và tương tác xã hội.

Bố mẹ không nên quá chú trọng việc học chữ, làm toán sớm mà bỏ qua nhu cầu vui chơi, vận động phù hợp với lứa tuổi.

4. Tạo không khí gia đình tích cực, hạn chế so sánh

Một đứa trẻ thường xuyên bị chê trách, đem ra so sánh với bạn bè có thể trở nên lo lắng, sợ mắc lỗi và ngại thử sức với những điều mới.

Thay vì chỉ khen khi con đạt điểm cao, bố mẹ hãy ghi nhận cả sự cố gắng, tính kiên trì và tiến bộ nhỏ của trẻ. Khi gặp bài khó, hãy giúp con chia nhiệm vụ thành từng bước thay vì làm hộ hoặc trách mắng vì con chưa hiểu.

Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển riêng. Được khích lệ đúng cách sẽ giúp con tự tin hơn và có động lực tiếp tục học hỏi.

Điều quan trọng nhất không nằm ở tháng sinh

Trẻ sinh vào tháng 9, 10 hay 11 có thể có một số thuận lợi về độ tuổi khi bước vào lớp 1, nhưng điều đó không bảo đảm các em sẽ học giỏi hoặc ghi nhớ tốt hơn trong suốt quá trình trưởng thành.

Tương tự, trẻ sinh vào những tháng khác hoàn toàn có thể đạt thành tích xuất sắc nếu được tạo điều kiện phát triển phù hợp.

Thay vì băn khoăn con sinh vào tháng nào có lợi thế, bố mẹ nên quan tâm đến việc con có ngủ đủ không, có được trò chuyện và khám phá mỗi ngày không, có cảm thấy an toàn khi mắc lỗi hay không.

Bởi suy cho cùng, tháng sinh chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình lớn lên của trẻ. Điều giúp con tiến xa hơn chính là nền tảng sức khỏe, thói quen tốt, niềm yêu thích học hỏi và sự đồng hành bền bỉ của gia đình.