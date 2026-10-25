Vì sao ở Nhật Bản, võ sỹ sumo dọa trẻ em khóc thét mà bố mẹ vẫn cười?

Trong văn hóa truyền thống Nhật Bản , có một sự kiện độc đáo khiến không ít du khách ngỡ ngàng là lễ hội Naki Sumo (võ sỹ sumo làm trẻ em khóc), thường được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Tại các ngôi đền cổ kính, những em bé sơ sinh được đặt vào tay các võ sĩ sumo cao lớn, đồ sộ. Thay vì dỗ dành, các võ sỹ sẽ dùng mọi cách từ nhăn mặt, hô to cho đến gầm hú để khiến đứa trẻ cất tiếng khóc thật to.

Trong khi tiếng khóc xé lòng của trẻ thơ vang lên, cha mẹ và những người xung quanh không hề lo lắng mà ngược lại, họ vỗ tay reo hò và nở nụ cười đầy mãn nguyện. Tục lệ kéo dài hơn 400 năm này không phải là trò đùa vô cớ, mà xuất phát từ những triết lý sâu sắc trong tâm thức của người dân bản địa.

Em bé bị dọa khóc trong lễ hội Naki Sumo tại Nhật Bản. (Ảnh: Getty Img)

Xua đuổi tà ma

Một trong những lý do cốt lõi nhất của lễ hội Naki Sumo xuất phát từ tín ngưỡng Shinto (Thần đạo) - tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Người Nhật tin rằng trẻ sơ sinh sở hữu tâm hồn trong trẻo, thuần khiết nhưng lại rất mong manh, dễ bị xâm nhập bởi các thế lực tâm linh bất thiện hay tà khí mang lại bệnh tật.

Theo quan niệm dân gian, tiếng khóc to và vang của một đứa trẻ có năng lực thần kỳ, đóng vai trò như thanh tẩy, có khả năng xua đuổi các linh hồn xấu và tà ma xung quanh. Khi tiếng khóc càng lớn, sức mạnh xua đuổi tà khí càng cao, giúp không gian xung quanh đứa trẻ trở nên trong sạch và an toàn hơn.

Võ sỹ sumo là biểu tượng của sự bảo hộ

Trong văn hóa Nhật Bản, sumo không đơn thuần là một môn thể thao thể lực mà còn mang tính chất của một nghi lễ tôn giáo thiêng liêng. Các võ sỹ sumo (Rikishi) được coi là những người kết nối giữa con người và thần linh, sở hữu nguồn năng lượng dồi dào cùng sức mạnh thể chất vượt trội.

Khi một đứa trẻ được ôm bởi một võ sỹ sumo, em bé không chỉ nhận được sự che chở trực tiếp về mặt thể xác mà còn nhận được lời ban phúc từ thần linh thông qua người đại diện này. Sức mạnh và sự oai nghiêm của võ sỹ sumo kết hợp với tiếng khóc rống của trẻ thơ tạo thành một lá chắn tâm linh vững chắc, bảo vệ em bé trước mọi tai ương.

Em bé khóc càng to, càng mang đến may mắn, sức khỏe. (Ảnh: iStock)

Cầu mong sức khỏe

Người Nhật có một câu ngạn ngữ nổi tiếng là “Đứa trẻ chăm khóc là đứa trẻ mau lớn”. Tiếng khóc chào đời hay tiếng khóc phát ra từ lồng ngực trẻ thơ được người xưa coi là dấu hiệu của sức sống mãnh liệt và khả năng hô hấp khỏe mạnh.

Một tiếng khóc to, rõ ràng và vang xa chứng tỏ đứa trẻ có lá phổi tốt, thể lực sung mãn và tinh thần kiên cường. Việc kích thích đứa trẻ khóc thật to trong lễ hội nghiễm nhiên trở thành một lời cầu chúc cho sự phát triển thể chất thuận lợi, giúp em bé vượt qua những giai đoạn ốm đau, bệnh tật trong suốt những năm tháng đầu đời.

Rèn luyện sự dũng cảm

Dù hiện đại hay cổ xưa, người Nhật luôn coi trọng tinh thần kiên cường và khả năng chịu đựng trước khó khăn. Lễ hội Naki Sumo vô hình trung trở thành bài học đầu đời về sự dũng cảm dành cho các em bé. Việc đối mặt với một người khổng lồ có diện mạo uy nghi, giọng nói ầm ầm và rơi vào một tình huống hoàn toàn xa lạ là thử thách tâm lý đầu tiên của đứa trẻ.

Người Nhật tin rằng việc trải qua cảm giác sợ hãi ban đầu, cất tiếng khóc giải tỏa và sau đó trở lại bình yên trong tay cha mẹ sẽ giúp trẻ hình thành tâm lý vững vàng, không dễ dàng gục ngã hay sợ hãi trước những biến cố bất ngờ trong tương lai.

Người Nhật Bản quan niệm việc khóc trong ngày lễ Naki Sumo giúp các em nhỏ dũng cảm hơn. (Ảnh: iStock)

Gắn kết cộng đồng

Bên cạnh những ý nghĩa tâm linh và thể chất, lễ hội Naki Sumo còn là một sự kiện xã hội mang tính kết nối cộng đồng sâu sắc. Khi cha mẹ bồng con đến tham dự nghi lễ, họ mang theo tất cả tình yêu thương, sự kỳ vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho đứa trẻ.

Tiếng reo hò, động viên của đám đông xung quanh tạo nên một không khí ấm áp, nơi cả cộng đồng cùng chung tay gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến thế hệ tương lai. Những tiếng khóc của trẻ thơ hòa cùng tiếng cười của cha mẹ không tạo ra sự đau buồn hay hoảng sợ, mà trở thành bản hòa tấu của niềm hy vọng, sự gắn kết và niềm tin trọn vẹn vào cuộc sống.

Truyền thống để sumo dọa trẻ em khóc là một minh chứng sinh động cho sự kết hợp tài tình giữa tín ngưỡng dân gian, triết lý nuôi dạy con cái và tinh thần cộng đồng của người Nhật Bản. Đằng sau tiếng khóc có vẻ như hoảng sợ của đứa trẻ lại là tình yêu thương, che chở và những lời cầu chúc chân thành nhất mà người lớn dành cho chặng đường đời phía trước.