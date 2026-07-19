Trẻ nhỏ thích "nằm sấp" và "nằm ngửa", khi lớn lên sẽ có 3 sự khác biệt rõ rệt

Mỗi em bé đều có một tư thế ngủ “bất hủ” riêng, muôn hình muôn vẻ: bé thì cuộn tròn như con tôm, bé thì nằm nghiêng e ấp, có bé lại nằm ngang nằm dọc, chổng mông lên trời chiếm hết cả giường.

Thực ra, tư thế ngủ không chỉ là thói quen mà còn phản ánh phần nào tâm lý và thế giới nội tâm của trẻ:

Dáng cuộn tròn (tư thế bào thai): Bé thường cong lưng, ôm chặt chăn hoặc gối. Những bé này nhìn bề ngoài có vẻ cứng cỏi nhưng bên trong lại khá nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn và dễ lo nghĩ.

Dáng nằm sấp: Ngực áp xuống giường, mặt nghiêng sang một bên. Với trẻ nhỏ, đây là biểu hiện của việc đang tìm kiếm sự che chở. Còn với người lớn, người thích nằm sấp thường có xu hướng yêu cầu cao (với bản thân và công việc), dễ bị căng thẳng.

Dáng "sao biển" (nằm ngửa, tay chân dang rộng): Đây thường là những em bé có tính cách vô tư, lạc quan, lớn lên dễ tính và tâm lý rất thoải mái, thả lỏng.

Dáng "quân nhân" (nằm ngửa, hai tay ép sát hông): Bé có xu hướng tự giác, thích nề nếp, quy tắc và làm việc rất nghiêm túc sau này.

Thế nhưng, có một thực tế là hầu như em bé nào ở giai đoạn sơ sinh và chập chững biết đi cũng đều có một niềm đam mê bất tận với việc: Nằm sấp khi ngủ .

Hồi các bé nhà mình còn nhỏ, vì sợ con bị bẹp đầu nên mình phải canh để lật con nằm nghiêng đều hai bên. Giai đoạn con chưa tự lật thành thạo, bố mẹ cần hết sức để ý. Nhiều khi vừa đặt con nằm ngửa ngay ngắn, quay đi quay lại con đã lật úp người xuống rồi. Đáng sợ nhất ở giai đoạn này chính là nguy cơ con bị ngạt thở do chăn gối che khuất mũi, miệng.

Trẻ nhỏ thích nằm sấp chủ yếu là vì những lý do dưới đây

1. Tìm kiếm cảm giác an toàn giống như trong bụng mẹ:

Khi còn trong thai kỳ, bé luôn cuộn tròn, lưng hướng ra ngoài, phần ngực bụng nhạy cảm được giấu vào trong và được bao bọc chặt chẽ. Đó là lý do vì sao nhiều bé cứ đặt nằm ngửa xuống giường là giật mình khóc thét. Khi nằm sấp, vùng ngực và bụng được áp xuống, con sẽ có cảm giác ấm áp, vững chãi như đang được ôm ấp.

2. Tự xoa dịu các cơn đau bụng, đầy hơi:

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên rất dễ bị đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng co thắt (colic). Tư thế nằm sấp tạo một áp lực nhẹ lên đường ruột, giúp con dễ chịu hơn và dễ đẩy hơi thừa ra ngoài. Nhiều bé tự lật sấp khi ngủ chính là một phản xạ tự nhiên để tự "chữa lành" khi cơ thể khó chịu.

3. Thỏa mãn nhu cầu khám phá thế giới:

Khi nằm ngửa, tầm nhìn của con chỉ giới hạn ở khoảng trần nhà ngay trước mắt. Nhưng khi nằm sấp, con có thể ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt được mở rộng hơn rất nhiều. Khi cơ cổ và lưng đủ cứng cáp, những em bé có tính tò mò cao lại càng chuộng nằm sấp để vừa ngủ vừa "hóng" đồ chơi hoặc quan sát phòng.

Nằm sấp có những lợi ích ngắn hạn cho hệ tiêu hóa, nhưng xét về lâu dài (đặc biệt là khi trẻ lớn lên và đi học), tư thế ngủ này lại ảnh hưởng khá nhiều đến vóc dáng và tính cách.

Dưới đây là 3 khác biệt lớn nhất giữa trẻ hay nằm sấp và trẻ hay nằm ngửa khi trưởng thành:

Lưu ý y khoa quan trọng: Đối với trẻ dưới 1 tuổi, các chuyên gia nhi khoa luôn khuyến cáo đặt trẻ nằm ngửa khi bắt đầu giấc ngủ để giảm thiểu tối đa nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

1. Về đường nét khuôn mặt và thẩm mỹ (Nhan sắc)

Đây là điều dễ nhận thấy nhất bằng mắt thường:

Bé hay nằm ngửa: Form đầu nhìn chung sẽ tròn (nếu được mẹ hỗ trợ đổi bên hồi nhỏ). Tuy nhiên, nếu nằm ngửa một tư thế quá lâu trên mặt phẳng cứng, con dễ bị bẹp gáy, làm khuôn mặt có cảm giác bè và to hơn khi nhìn chính diện. Điểm cộng là ngũ quan không bị chèn ép nên mắt, má sẽ cân đối, sống mũi thẳng. Nhược điểm lớn nhất: Nằm ngửa khiến con dễ há miệng để thở, lâu dần có thể dẫn đến "bộ mặt VA" (adenoid face) khiến răng bị hô, hàm trên vổ và thu hẹp.

Bé hay nằm sấp: Điểm cộng là phần sau đầu (gáy) sẽ rất tròn trịa, đầy đặn. Nhưng nếu con chỉ nằm nghiêng một bên mặt khi úp sấp, má và mắt bên đó dễ bị chèn ép dẫn đến tình trạng lệch mặt, mắt to mắt nhỏ, sống mũi có phần hơi tẹt hơn. Bù lại, dáng ngủ này ép con phải thở bằng mũi, hạn chế tối đa việc há miệng thở.

2. Về vóc dáng và cột sống (Tư thế cơ thể)

Bé hay nằm ngửa: Cột sống của con được nâng đỡ tự nhiên trên mặt giường, lực phân bổ đều lên cả đốt sống cổ và thắt lưng. Đây là tư thế hoàn hảo nhất để bảo vệ cột sống, giúp con giảm nguy cơ bị gù lưng, rụt cổ hoặc lệch vai khi lớn lên.

Bé hay nằm sấp: Cột sống luôn phải ở trạng thái cong nhẹ, cổ phải ngoẹo hẳn sang một bên suốt đêm. Nằm sấp kéo dài từ nhỏ đến lớn rất dễ khiến trẻ gặp tình trạng đầu rướn về phía trước, cổ rùa, ngực hóp và gù lưng . Nhiều bé dù chiều cao rất tốt nhưng lúc nào dáng đi cũng lòng khòng, không thẳng lưng được là vì vậy.

3. Về tâm lý và khả năng điều chỉnh cảm xúc

Bé hay nằm sấp: Thường có xu hướng khép kín và nhạy cảm hơn. Những lúc giận dỗi hoặc không vui, các bé này có tâm lý thích quay lưng lại với thế giới, ngại giao tiếp trực tiếp với bố mẹ để giải tỏa áp lực.

Bé hay nằm ngửa: Có xu hướng nhận được cảm giác an toàn đầy đủ hơn. Đặc biệt là những bé ngủ dáng sao biển thường có tính cách phóng khoáng, tự tin, cởi mở và ít chấp nhặt. Khả năng tự cân bằng cảm xúc của nhóm này tốt hơn, khi đến môi trường mới (như chuyển cấp, đi học mẫu giáo) cũng ít bị lo âu, hoảng sợ hơn.

Mách mẹ mẹo nhỏ giúp con chỉnh lại dáng ngủ ngoan

Nếu thấy con quá nghiện nằm sấp và bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng đến vóc dáng, bố mẹ không nên dùng biện pháp mạnh bạo mà hãy kiên trì điều chỉnh bằng sự tương tác:

Chơi trò "đo gang tay" trước khi ngủ: Cho con nằm ngửa ngay ngắn trên giường, bố mẹ dùng tay đo từng gang trên người con để xem con "dài ra được bao nhiêu". Các bé thường rất thích trò này và sẽ chịu nằm ngửa để chơi cùng bố mẹ.

Tăng cường tương tác chất lượng cao: Dành 15 - 20 phút trước khi ngủ để massage nhẹ nhàng cho con khi con nằm ngửa, thủ thỉ kể chuyện hoặc nói những lời yêu thương. Khi con cảm nhận được sự ấm áp và an toàn tuyệt đối từ bố mẹ, con sẽ tự khắc thả lỏng cơ thể và chấp nhận các tư thế ngủ khác (như nằm ngửa hoặc nằm nghiêng đều hai bên).

Tư thế ngủ thực ra là tấm gương phản chiếu sức khỏe và tâm lý của con. Chúc các mom có những giờ phút bedtime thật chất lượng để con vừa ngủ ngon, vừa phát triển khỏe mạnh nhé!

Nguồn: Sohu