"Trưởng công chúa" nhà Lý Hải - Minh Hà 13 tuổi: Gương mặt, thần thái khiến dân mạng liên tưởng đến Nam Phương Hoàng hậu

Mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Cherry Hải My - con gái của đạo diễn Lý Hải và Minh Hà, đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài ngày càng xinh xắn, dịu dàng. Bước sang tuổi 13, cô bé khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và thần thái ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Không chỉ được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Minh Hà, Cherry còn sở hữu những đường nét hài hòa, ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn toát lên vẻ đĩnh đạc rất riêng.

Chính vì vậy, thời gian gần đây, khi mạng xã hội rộn ràng bàn luận về dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng" và cư dân mạng liên tục gợi ý những gương mặt phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu, nhiều người bất ngờ nhắc đến ái nữ nhà Lý Hải - Minh Hà.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những nhận xét mang tính cảm nhận từ cộng đồng mạng, song không ít ý kiến cho rằng ái nữ nhà Lý Hải - Minh Hà có nhiều điểm tương đồng với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu lúc còn trẻ.

Từ gương mặt trái xoan, đôi mắt hiền, sống mũi thanh tú đến thần thái nhẹ nhàng, nền nã đều khiến Cherry được ví von là "phiên bản nhí của Nam Phương Hoàng hậu". Một số bình luận còn cho rằng nếu vài năm nữa bước chân vào nghệ thuật, cô bé hoàn toàn có thể phù hợp với những vai diễn mang vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch.

Dù những lời khen chỉ xuất phát từ sự yêu mến của khán giả, nhưng cũng cho thấy Cherry đang ngày càng gây thiện cảm với ngoại hình nổi bật và khí chất dịu dàng hiếm thấy ở lứa tuổi teen.

Không chỉ sở hữu nhan sắc được chú ý, Cherry còn là cô bé năng động, tự tin và có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Theo chia sẻ của Minh Hà, con gái rất thích nhảy, yêu nghệ thuật và từng cùng nhóm bạn giành giải A trong một cuộc thi nhảy ở trường. Bên cạnh đó, Cherry cũng xuất hiện trong các hoạt động quảng bá cho loạt phim "Lật Mặt" của gia đình, thể hiện sự dạn dĩ trước ống kính.

Ở nhà, Cherry được nhận xét là cô bé sống tình cảm, ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mọi người. Minh Hà nhiều lần chia sẻ rằng các con đều được bố mẹ dạy tính tự lập từ nhỏ, biết phụ giúp việc nhà và không được nuông chiều dù sinh ra trong gia đình có điều kiện. Hai vợ chồng Lý Hải - Minh Hà luôn mong các con lớn lên với tuổi thơ bình thường nhất có thể, được học trường phù hợp, biết yêu thương gia đình và trân trọng giá trị của lao động.

Hiện tại, dù chưa chính thức theo đuổi nghệ thuật, Cherry Hải My vẫn là một trong những "ái nữ sao Việt" nhận được nhiều sự quan tâm. Càng lớn, cô bé càng trổ mã với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và thần thái cuốn hút. Chính vì thế, không khó hiểu khi mỗi lần xuất hiện, Cherry lại trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.