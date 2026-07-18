BS Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ 8 điều ước "giá như có ai nói sớm hơn" của 1 thai phụ khiến nhiều mẹ đồng cảm

Ngày nhìn thấy chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, nhiều người mẹ thường nghĩ hành trình chín tháng mười ngày chỉ đơn giản là ăn uống cẩn thận, đi khám đều đặn và đếm ngược đến ngày gặp con. Nhưng phải đến khi thực sự trải qua từng tuần thai kỳ, họ mới nhận ra đây còn là một cuộc "học lại từ đầu" cách lắng nghe và chăm sóc chính mình.

Mới đây, bài viết chia sẻ góc nhìn đầy đồng cảm của Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú với những người mẹ về những trải nghiệm trong thai kỳ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ mang tính chuyên môn, những "lời ước giá như" của một người vừa làm mẹ, vừa làm bác sĩ dưới đây chính là cuốn cẩm nang thực tế và tâm lý nhất cho bất kỳ ai đang và chuẩn bị bước vào hành trình thiêng liêng này.

1. Đừng chủ quan với tiểu đường thai kỳ: Mẹ gầy vẫn có thể mắc

Nhiều mẹ bầu lầm tưởng rằng chỉ những ai có thói quen hảo ngọt, ăn nhiều đồ béo hoặc tăng cân quá nhanh mới đối mặt với nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, khả năng chuyển hóa đường có thể thay đổi hoàn toàn do nội tiết tố khi mang thai. Ngay cả những mẹ bầu có vóc dáng gầy, chế độ ăn uống bình thường vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Việc tầm soát sớm và chủ động điều chỉnh từng bữa ăn theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp kiểm tra đường huyết một cách nhẹ nhàng, an toàn cho cả mẹ lẫn con.

2. Thay đổi vòng một: Hãy ưu tiên sự dễ chịu

Sự thay đổi của nội tiết tố khiến vòng một tăng kích thước rất nhanh ngay từ những tuần đầu tiên, kèm theo cảm giác căng tức, nặng nề và nhạy cảm. Thay vì cố mặc những chiếc áo ngực cũ đã trở nên chật chội, mẹ bầu nên đầu tư sớm những chiếc áo ngực chất liệu mềm mại, đúng kích cỡ mới và có độ nâng đỡ tốt. Dù nó không thể ngăn chặn hoàn toàn những thay đổi của bầu ngực sau sinh, nhưng lại là "vũ cứu cánh" giúp mẹ thoải mái, dễ chịu hơn mỗi ngày.

3. Chăm sóc vùng kín: Khô thoáng quan trọng hơn sản phẩm vệ sinh

Khi mang thai, vùng nhạy cảm thường tiết nhiều khí hư hơn, khiến đồ lót dễ ẩm ướt và làm tăng sự lo lắng về nguy cơ viêm nhiễm. Kinh nghiệm từ bác sĩ cho thấy, mẹ bầu không cần phải lạm dụng quá nhiều các loại dung dịch vệ sinh hay sản phẩm làm sạch sâu. Nguyên tắc cốt lõi là giữ cho vùng kín luôn khô thoáng, thay đồ lót ngay khi có cảm giác ẩm và chủ động đi khám chuyên khoa nếu phát hiện khí hư đổi màu, có mùi hôi, hoặc đi kèm triệu chứng ngứa, đau rát.

4. Dưỡng ẩm da bụng từ sớm: Đừng đợi đến khi rạn mới thoa kem

Bước vào giữa thai kỳ, làn da vùng bụng bắt đầu căng ra theo sự phát triển của em bé, gây nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Việc bôi kem dưỡng ẩm từ sớm sẽ giúp làm dịu da, tăng độ đàn hồi. Dù kem dưỡng không thể cam kết ngăn ngừa rạn da 100% (vì rạn da phụ thuộc rất lớn vào cơ địa và các sợi collagen dưới da), nhưng việc chăm sóc đều đặn mỗi ngày là cách mẹ xoa dịu làn da và thể hiện sự trân trọng đối với cơ thể mình.

5. Vận động theo sức mình, ngưng so sánh với "mẹ bầu siêu nhân"

Hình ảnh những mẹ bầu vẫn nâng tạ, chạy bộ hay tập yoga dẻo dai trên mạng xã hội vô hình trung tạo nên áp lực cho nhiều người. Thực tế, không có một công thức hay mức độ vận động nào phù hợp cho tất cả mọi người. Sức khỏe và cơ địa của mỗi mẹ bầu là khác nhau: Có ngày mẹ có thể đi bộ, có ngày chỉ cần giãn cơ nhẹ nhàng, và cũng có những ngày cơ thể lên tiếng đòi hỏi phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Hãy lắng nghe cơ thể mình thay vì chạy theo tiêu chuẩn của người khác.

6. Bảo vệ cảm xúc: Bộ lọc thông tin là lá chắn cho con

Tâm lý khi mang thai vô cùng nhạy cảm, chỉ một câu chuyện buồn hay một thông tin tiêu cực lướt qua trên mạng xã hội cũng có thể khiến mẹ bầu lo lắng, bất an suốt cả ngày. Để bảo vệ thai nhi khỏi những hormone căng thẳng, người mẹ cần chủ động xây dựng một "bộ lọc" cho chính mình: Lướt qua những nội dung gây hoang mang, chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn khoa học đáng tin cậy và dành thời gian cho những hoạt động thư giãn tinh thần. Thai kỳ đã có đủ sự xáo trộn, mẹ không cần phải gánh thêm những nỗi sợ không đáng có.

7. Ăn đủ chất, không ăn lượng: Lối tư duy cũ cần thay đổi

Quan niệm "ăn cho hai người" hay ép mẹ bầu phải ăn thật nhiều vì sợ con suy dinh dưỡng đã không còn phù hợp với y học hiện đại. Tốc độ tăng cân của mẹ không tỉ lệ thuận với sức khỏe của thai nhi; ngược lại, tăng cân quá nhanh còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thai kỳ. Thay vì cố nhồi nhét số lượng, mẹ bầu nên chú trọng vào chất lượng dinh dưỡng, theo dõi cân nặng đều đặn và đánh giá sự phát triển của con dựa trên các chỉ số siêu âm thực tế.

8. Chăm sóc da khi mang bầu: Yêu bản thân không phải là ích kỷ

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn thói quen làm đẹp hay dưỡng da. Mẹ bầu vẫn hoàn toàn có thể duy trì các bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và đặc biệt là chống nắng để bảo vệ làn da khỏi tình trạng nám sạm thai kỳ. Điều quan trọng là hãy kiểm tra kỹ bảng thành phần, loại bỏ các hoạt chất chống chỉ định cho bà bầu (như Retinoid, Salicylic nồng độ cao...) và tham khảo ý kiến bác sĩ khi chưa chắc chắn. Giữ cho mình một diện mạo rạng rỡ, tươi tắn chính là cách giúp mẹ bầu có một tinh thần hạnh phúc.

Lời kết

Khép lại những lời chia sẻ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú nhắn nhủ: Mang thai không chỉ đơn thuần là hành trình chín tháng nuôi lớn một mầm sống trong bụng. Đó còn là khoảng thời gian quý giá để người phụ nữ học cách bao dung hơn với chính mình, bớt đi những sự so sánh áp lực và chấp nhận rằng: Bạn không cần phải trở thành một "mẹ bầu hoàn hảo", chỉ cần bạn luôn nỗ lực yêu thương bản thân và kết nối với con theo cách hạnh phúc nhất.