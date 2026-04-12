Trẻ nguy kịch vì mắc bệnh tay chân miệng không triệu chứng

Ngày 11-4, BSCKII Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết bệnh viện vừa kịp thời cứu sống 2 bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh tay chân miệng thể nặng, liên quan chủng virus EV71.

BSCKII Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm-Bệnh viện Nhi Đồng 2, thăm khám cho bệnh nhi

Đáng lưu ý, cả 2 trường hợp đều diễn tiến nhanh và nặng, trong đó 1 bệnh nhi gần như không biểu hiện điển hình ở giai đoạn đầu.

Trường hợp đầu tiên, bệnh nhi nam P.Đ.K. (1 tuổi, ngụ xã Đất Đỏ, TPHCM) khởi phát với triệu chứng sốt, được khám và chẩn đoán viêm họng tại cơ sở y tế gần nhà. Sau đó, bé không cải thiện và được xác định mắc tay chân miệng khi xuất hiện hồng ban kín đáo.

Dù bé đã nhập viện tuyến dưới, tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng với biểu hiện vã mồ hôi khu trú vùng đầu, khó thở và suy hô hấp. Bệnh nhi được đặt nội khí quản và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán tay chân miệng độ 4, nhanh chóng được điều trị tích cực bằng thở máy, lọc máu và thuốc trợ tim. Sau hơn 3 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt, trẻ cai được máy thở, chuyển sang thở CPAP, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi các di chứng thần kinh.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi Đ.H.T. (3 tuổi, ở Khánh Hòa). Trẻ khởi phát sốt và nổi hồng ban, được gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị với nghi ngờ tay chân miệng.

Ban đầu, bé đáp ứng với thuốc hạ sốt, sau đó xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như giật mình, đi đứng loạng choạng. Bệnh nhi được truyền immunoglobulin (IVIg) và theo dõi sát tại khu hồi sức.

Sau 12 giờ, tình trạng bé chuyển nặng với sốt cao 39°C, khó thở, phù phổi, tim đập nhanh tới 230 lần/phút, huyết áp dao động bất thường. Bé được chẩn đoán tay chân miệng độ 4 và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khi nhập viện, SpO₂ chỉ còn 75%, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, suy tim, được chỉ định thở máy, lọc máu và dùng thuốc vận mạch. Sau 6 giờ điều trị tích cực, nhịp tim cải thiện dần và sau 3 ngày, bé ngưng được lọc máu và thuốc vận mạch, tiếp tục theo dõi biến chứng thần kinh.

BS Đỗ Châu Việt cho biết với các trường hợp tay chân miệng độ 4, trẻ có nguy cơ để lại di chứng thần kinh ở nhiều mức độ khác nhau.

Theo ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, chủng virus EV71 hiện chiếm khoảng 56% mẫu bệnh phẩm từ đầu năm 2026. Đây là chủng có độc lực cao, lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh.

Đáng lo ngại, nhiều ca nhiễm EV71 có biểu hiện ngoài da rất ít hoặc kín đáo. Một số trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc tim mà không có dấu hiệu hồng ban hay loét miệng rõ ràng. Thậm chí, virus có thể tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương nặng và diễn tiến tử vong nhanh trong vòng 12–24 giờ nếu không được can thiệp kịp thời.

BS Việt khuyến cáo, khi bệnh có dấu hiệu ảnh hưởng thần kinh, từng phút chậm trễ đều có thể đe dọa tính mạng trẻ. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, ngay cả khi chưa thấy tổn thương da điển hình. Cụ thể: Trẻ giật mình khi ngủ hoặc khi đang thức, đặc biệt nếu từ 2 lần trong 30 phút. Sốt cao kéo dài trên 39°C, kéo dài trên 48 giờ, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Rối loạn vận động, đi đứng loạng choạng, run chi, yếu tay chân, mất thăng bằng. Rối loạn tiêu hóa – thần kinh như nôn ói nhiều, quấy khóc kéo dài, bứt rứt hoặc lừ đừ bất thường. BS Việt nhấn mạnh bệnh tay chân miệng do EV71 có thể tiến triển rất nhanh và không điển hình. Do đó, việc theo dõi sát và đưa trẻ đi khám sớm có vai trò quyết định trong tiên lượng bệnh.



