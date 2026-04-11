Từ ở cữ 60 triệu đến thuê bảo mẫu 50 triệu/tháng: ái nữ Xuân Hinh gây chú ý với cách nuôi con "chịu chi"

Câu chuyện của mẹ bỉm Bảo Linh - ái nữ của nghệ sĩ Xuân Hinh, đang thu hút sự chú ý khi cô thẳng thắn chia sẻ về quyết định chi tới 50 triệu/tháng để thuê bảo mẫu chăm sóc con gái nhỏ. Không hề né tránh những ý kiến trái chiều, mẹ bỉm Bảo Linh lựa chọn cách nói rõ quan điểm và trải nghiệm cá nhân của mình với vai trò một người mẹ lần đầu.

Theo Bảo Linh chia sẻ, mức giá 50 triệu/tháng cho một bảo mẫu không phải là con số nhỏ, thậm chí có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, cô cho rằng chi phí này đi kèm với chất lượng và sự chuyên nghiệp.

Cô chia sẻ rằng các bảo mẫu thuộc phân khúc này không chỉ có kinh nghiệm chăm trẻ mà còn được đào tạo bài bản, thậm chí sở hữu bằng cấp liên quan đến điều dưỡng hoặc sư phạm mầm non. Nhờ vậy, họ có thể bắt nhịp công việc ngay từ ngày đầu mà không cần hướng dẫn nhiều.

"Các chị đến một cái là biết việc ngay, từ cách chăm con hiện đại đến việc sử dụng máy móc đều nắm rõ" - Bảo Linh chia sẻ.

Lần đầu làm mẹ, Bảo Linh không ngần ngại thừa nhận rằng bản thân có nhiều bỡ ngỡ. Việc chăm sóc một em bé sơ sinh không chỉ đơn giản là cho ăn, ru ngủ, mà còn là hàng loạt những vấn đề nhỏ nhặt nhưng quan trọng, từ việc theo dõi sức khỏe, nhận biết dấu hiệu bất thường cho đến xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học.

Chính vì vậy, thay vì cố gắng tự mình đảm nhận tất cả trong khi chưa có nhiều kinh nghiệm, cô lựa chọn tìm đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp như một cách để giảm áp lực và đảm bảo con được chăm sóc tốt nhất.

Bảo Linh chia sẻ: "Mình chia sẻ lý do vì sao mình vẫn chọn bảo mẫu cho con dù giá thuê rất đắt đỏ. Các chị bảo mẫu với giá thuê 50 triệu/tháng, ngàoi knih nghiệm làm bảo mẫu ra còn có bằng y tế liên quan như điều dưỡng, sư phạm mầm non.

Công việc hàng ngày của các chị là tất cả những gì liên quan đến em bé. Vì đã có nhiều kinh nghiệm chăm bé và được trung tâm đào tạo rồi nên các chị đến một cái là biết việc ngay. May móc rồi cách chăm con hiện đại cũng nắm rõ".

Ba lý do khiến mẹ bỉm quyết định đầu tư thuê bảo mẫu với mức giá đắt đỏ

Bảo Linh đã đưa ra ba lý do chính cho lựa chọn của mình:

1. Sự an tâm khi giao con cho người khác

Với cô, điều quan trọng nhất là cảm giác yên tâm. Một bảo mẫu chuyên nghiệp giúp cô có thể ra ngoài làm việc hoặc giải quyết công việc cá nhân mà không phải lo lắng quá nhiều.

Cô cũng nhấn mạnh rằng không phải ai cũng phù hợp, nhưng khi tìm qua hệ thống chuyên nghiệp, khả năng chọn được người tốt sẽ cao hơn so với thuê giúp việc thông thường.

2. Có trung tâm quản lý, đảm bảo tính ổn định

Khi thuê qua trung tâm, Bảo Linh không phải đối mặt với những tình huống "khó xử" như nhân sự nghỉ đột xuất hay yêu cầu tăng lương bất hợp lý.

Nếu bảo mẫu cần nghỉ, trung tâm sẽ chủ động sắp xếp người thay thế, đảm bảo việc chăm sóc bé Nana không bị gián đoạn.

3. Phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe của bé

Một trong những lợi ích lớn nhất, theo cô, là khả năng quan sát và xử lý tình huống của các bảo mẫu có chuyên môn.

Cô kể lại việc bé Nana từng bị nấm lưỡi, nhiễm khuẩn hay những thay đổi nhỏ như biếng ăn – tất cả đều được phát hiện sớm nhờ kinh nghiệm của bảo mẫu.

"Lần đầu làm mẹ, có những thứ mình cũng không biết để mà nghĩ ra" - Bảo Linh thẳng thắn chia sẻ.

Không ngại chi tiền để chăm con không vất vả

Trước khi đi đến quyết định thuê bảo mẫu với mức giá 50 triệu đồng mỗi tháng, gia đình Bảo Linh từng khiến mạng xã hội xôn xao khi lựa chọn một dịch vụ chăm sóc sau sinh cao cấp, thường được gọi là "ở cữ trọn gói", với chi phí lên tới khoảng 60 triệu đồng/tháng sau khi bé Nana chào đời.

Thời điểm đó, nhiều người đã bất ngờ trước mức chi tiêu được cho là khá "mạnh tay" của ái nữ Xuân Hinh. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía Bảo Linh, đây là giai đoạn cô muốn được hỗ trợ toàn diện cả về sức khỏe lẫn tinh thần, đồng thời đảm bảo em bé nhận được sự chăm sóc khoa học ngay từ những ngày đầu đời.

Trước đây, bố bỉm sữa Đức Triệu - chồng của Bảo Linh, cũng chia sẻ thêm về quan điểm "chăm con không vất vả" của hai vợ chồng. Ông xã Bảo Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau 1 tháng ở cữ thì chúng mình thuê luôn môt cô bảo mẫu 24/7 để chăm sóc bé. Giờ vợ về nhà ngoại, có bà ngoại nhưng mình không muốn bà vất vả nên cũng thuê thêm một cô giúp việc lo chuyện cơm nước dọn dẹp".

Anh cũng chia sẻ thêm, nhiều người cũng có thể không đồng tình với vợ chồng anh khi chi một khoản tiền lớn để nuôi con cho an nhàn, nhưng cá nhân anh cảm thấy vất vả kinh doanh cũng chỉ để những lúc như thế này, vợ được đúng nghĩa an nhàn, vừa chăm con vừa phục hồi sức khỏe nhanh chóng. "Mình vẫn được chăm con, vẫn có thời gian làm việc mà không bị áp lực từ nhiều phía".

Chính trải nghiệm tích cực từ dịch vụ này cũng phần nào ảnh hưởng đến quyết định sau đó của cô trong việc tiếp tục đầu tư vào bảo mẫu chuyên nghiệp để đồng hành cùng con trong những tháng đầu phát triển.