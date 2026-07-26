Trẻ nguy kịch vì bị ong đốt khi đi chơi công viên

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống bé trai 14 tháng tuổi bị nhiễm độc nặng sau khi bị khoảng 20 con ong vàng đốt trong lúc đi chơi công viên cùng gia đình.

Theo các bác sĩ, khi nhập viện, trẻ còn tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, tình trạng chuyển biến nhanh với biểu hiện lơ mơ, mạch nhanh, men gan tăng từ 5.100 lên 11.380 U/L chỉ trong 2 giờ. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm độc nọc ong vàng gây tổn thương đa cơ quan gồm gan, thận, phổi, tán huyết và hủy cơ.

Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương. Sau 44 giờ lọc máu và 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt, được cai máy thở. Sau hai tuần điều trị, bệnh nhi hồi phục gần như hoàn toàn và được xuất viện.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, độc tố từ ong đốt có thể gây sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Với trẻ em, từ trên 10 vết ong đốt đã được xem là tình trạng nặng, cần được đưa đến cơ sở y tế ngay cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ vui chơi, leo trèo tại khu vực có nguy cơ có tổ ong; hạn chế mặc quần áo sặc sỡ hoặc sử dụng nhiều nước hoa, dầu thơm khi đi công viên, dã ngoại. Nếu trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, lấy ngòi ong đúng cách, rửa sạch vết đốt và đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi, xử trí kịp thời.