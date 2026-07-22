Ảnh: Bệnh viện Pác Nặm

Trong hai ngày 16-17/7, Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Pác Nặm liên tiếp tiếp nhận hai bệnh nhi sinh năm 2020 và 2022 trong tình trạng sốc phản vệ sau khi bị đàn ong tấn công.

Theo thông tin từ bệnh viện, cả hai trẻ bị nhiều vết ong đốt trên toàn thân khi đang theo gia đình làm nông. May mắn, các bệnh nhi được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và triển khai phác đồ điều trị sốc phản vệ. Người bệnh được kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc kháng histamin, corticoid, truyền dịch và theo dõi sát theo đúng quy trình cấp cứu.

Nhờ được xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe của cả hai trẻ đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, ong đốt không chỉ gây đau và sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến sốc phản vệ, tiêu cơ vân, suy thận, rối loạn đông máu hoặc suy hô hấp, đặc biệt khi nạn nhân bị đốt nhiều vết hoặc có cơ địa dị ứng.

Khi trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực có ong, tránh bị tấn công thêm. Nếu là ong mật, có thể dùng vật cứng như thẻ nhựa gạt nhẹ để lấy ngòi ra, tránh dùng tay hoặc nhíp bóp nặn vì có thể làm nọc độc lan sâu hơn. Sau đó rửa sạch vết đốt bằng nước và xà phòng, chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng và theo dõi sát tình trạng của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay nếu bị ong đốt nhiều vết, bị đốt ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở rít, sưng phù mặt, mệt lả, choáng váng, tụt huyết áp hoặc hôn mê. Việc cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quyết định trong hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng người bệnh.