Mẹ bỉm 1 phen hồn vía lên mây vì thấy màu đỏ thẫm khi mở tã của con trai, nhìn kỹ mới nhận ra "thủ phạm" không ngờ đến này

Nuôi con nhỏ chưa bao giờ là một hành trình êm đềm, bởi chỉ cần một thay đổi nhỏ của bé cũng đủ khiến các bậc phụ huynh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mới đây, chia sẻ dở khóc dở cười của một mẹ bỉm sữa trong chuyến du lịch gia đình đã thu hút sự chú ý và đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Sáng sớm tại phòng khách sạn, khi không khí nghỉ dưỡng còn chưa trọn vẹn, bé J. như thường lệ đánh thức ba mẹ bằng tiếng cựa quậy. Trong lúc chuẩn bị vệ sinh cho con, người cha giật mình nhận ra tã của bé bị tràn ra cả quần áo.

Nghĩ bụng con đi vệ sinh nhiều như mọi ngày, mẹ bé tươi cười tiến lại gần phụ chồng thay đồ. Thế nhưng, vừa ghé mắt nhìn vào chiếc tã, nụ cười trên môi cô lập tức dập tắt. Một vệt màu đỏ thẫm bám chặt ở viền tã khiến người mẹ rụng rời tay chân, thốt lên trong sợ hãi.

"Vừa đến mắt nhìn vào tã 1 cái mẹ chỉ biết thốt lên: “ Chết rồi! Máu”. Rồi ti tỉ các suy nghĩ đổ bộ đến, nào là hôm qua đã ăn gì mà bị như vậy?; Mẹ đã làm gì sai?; Con bị làm sao; Đang đi du lịch mà vậy thì biết làm sao?". LO LẮNG VÔ CÙNG…"

Nhận thấy sự hoảng loạn của vợ, người chồng cố giữ bình tĩnh, hướng dẫn vợ dùng điện thoại chụp lại hiện tượng để làm bằng chứng cho bác sĩ, đồng thời quyết định sẽ trả phòng sớm để đưa con đến cơ sở y tế gần nhất khám cấp cứu.

Trong tâm trạng rối bời và nước mắt chực trào, hai vợ chồng bế bé vào nhà vệ sinh để tẩy rửa. Thế nhưng, khi chiếc tã được mở ra hoàn toàn dưới ánh đèn sáng, khung cảnh "kinh hoàng" trước đó bất ngờ đảo chiều 180 độ.

Thứ màu đỏ thẫm khiến người mẹ hoảng hốt suốt 15 phút qua hóa ra lại trộn lẫn với... hàng chục hạt nhỏ màu đen. Hai vợ chồng nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh thốt lên: “THANH LONG ĐỎ!” .

Lúc này, bà mẹ mới ngộ ra chính tay mình chiều hôm trước đã cắt thanh long đỏ cho con ăn ngon lành. Sự kết hợp giữa sắc tố tự nhiên của quả thanh long và trí tưởng tượng phong phú của người mẹ đã biến một bữa ăn phụ thành một kịch bản "thót tim" cho cả gia đình.

"Thực sự dở khóc dở cười. Chính tay mình gọt cho con ăn mà sáng ra tự suy diễn, tự mít ướt rồi kéo cả chồng hoảng theo" , bà mẹ dở khóc dở cười chia sẻ.

Lời khuyên cho các bậc phụ huynh

Hiện tượng phân hoặc nước tiểu chuyển sang màu đỏ hoặc hồng sau khi ăn thanh long đỏ, củ dền, hoặc thực phẩm có màu nhân tạo là hiện tượng hoàn toàn bình thường ở cả trẻ em và người lớn (thuật ngữ y khoa gọi là Pseudohematuria hoặc hiện tượng đào thải chất màu Betacyanin ).

Do hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ còn chưa hoàn thiện, các chất màu tự nhiên này không bị phân hủy hết và sẽ đi thẳng ra ngoài qua đường tiêu hóa.

Cách phân biệt phân có màu do thực phẩm và phân có máu thực sự:

- Phân do thực phẩm (Thanh long đỏ, củ dền...):

Màu đỏ thường có sắc tươi/màu mười giờ, lẫn các hạt nhỏ màu đen (nếu ăn thanh long).

Trẻ vẫn sinh hoạt, vui chơi, ăn uống bình thường, không quấy khóc hay sốt.

Màu sắc sẽ biến mất sau 1 – 2 ngày khi ngừng ăn loại thực phẩm đó.

- Phân có máu do bệnh lý (Xuất huyết tiêu hóa, lồng ruột, nhiễm trùng...):

Máu có thể dính theo vệt tươi trên bề mặt phân hoặc phân có màu đen như bã cà phê (xuất huyết tiêu hóa cao).

Thường kèm theo các triệu chứng bất thường: Trẻ quấy khóc dữ dội, đau bụng, bỏ bú, sốt, nôn trớ, phân có nhầy nhớt hoặc mùi hôi tanh khó chịu.

Lời khuyên: Khi phát hiện phân của bé có màu bất thường, cha mẹ nên giữ bình tĩnh, nhớ lại các món ăn bé đã tiêu thụ trong 24–48 giờ qua. Nếu bé vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu đau đớn, hãy theo dõi thêm. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ hoặc bé có dấu hiệu mệt mỏi, cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám.