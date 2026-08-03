Bé Gạo vừa tròn 1 tuổi đã sở hữu "gia tài" cosplay khiến dân mạng cười thích thú: Đúng là "việc gì cũng đến tay Gạo"

Con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vừa chính thức bước sang tuổi mới. Nhân dịp bé Gạo tròn 1 tuổi, cặp đôi đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng với sự góp mặt của người thân và những bạn bè thân thiết. Không gian được trang trí nhẹ nhàng, gần gũi, đúng với phong cách mà gia đình nhỏ vẫn theo đuổi từ trước đến nay.

Điểm nhấn trong ngày đặc biệt chính là tạo hình công chúa Bạch Tuyết siêu đáng yêu mà mẹ Ngô Thanh Vân chuẩn bị riêng cho ái nữ. Trong bộ váy bồng bềnh cùng chiếc nơ đỏ đặc trưng, bé Gạo khiến ai ngắm nhìn cũng không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi và biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân, Huy Trần đón sinh nhật tròn 1 tuổi.

Thực tế, với những ai theo dõi gia đình Ngô Thanh Vân thời gian qua, chuyện bé Gạo được mẹ đầu tư trang phục không còn quá xa lạ. Điều thú vị là nữ diễn viên không chạy theo những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ mà lại dành nhiều tâm huyết cho các màn hóa thân sáng tạo, biến con gái thành đủ mọi nhân vật, ngành nghề với tạo hình vừa chỉn chu vừa hài hước.

Có lúc bé Gạo dịu dàng trong tà áo dài trắng như một thiếu nữ, có hôm lại diện bộ Chun Thai truyền thống của Thái Lan đầy duyên dáng. Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn lần lượt trở thành "tổng tài" lạnh lùng, đầu bếp nhí, thợ sửa xe, rồi hóa cô Tấm ngồi nhặt đỗ trước khi đi trẩy hội. Mỗi lần xuất hiện là một hình tượng mới, một "cuộc đời" mới khiến cộng đồng mạng thích thú.

Theo dõi bé Gạo từ những ngày đầu, ai cũng nhận ra mẹ Ngô Thanh Vân cực kỳ đầu tư khoản trang phục cho con. Không phải những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, điều khiến dân mạng thích thú chính là loạt màn cosplay siêu dễ thương.

Hôm thì bé hóa thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng, hôm lại diện trang phục Chun Thai truyền thống của Thái Lan, khi trở thành "tổng tài", lúc làm đầu bếp, thợ sửa xe, rồi còn hóa cô Tấm ngồi phân loại đỗ trước khi đi trẩy hội. Thế nên mới có câu đùa: "Bé Gạo mới 1 tuổi mà đã sống nhiều cuộc đời nhất mạng xã hội", hay "Việc gì cũng đến tay Gạo" quả thật chẳng sai chút nào.

Sau khi chào đón con đầu lòng vào tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành phần lớn thời gian để chăm sóc con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị của gia đình.

Bé Gạo cũng nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu mến nhất trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm tự nhiên và loạt màn cosplay "có một không hai" do chính bố mẹ dày công chuẩn bị.

Bên cạnh những màn hóa thân khiến dân mạng thích thú, bé Gạo còn ghi điểm bởi những khoảnh khắc đời thường gần gũi cùng bố mẹ. Nếu ba Huy Trần đảm nhận vai trò "đầu bếp dinh dưỡng" của gia đình thì mẹ Ngô Thanh Vân lại là người nghĩ ra đủ trò để con gái vừa chơi vừa học.

Series bé Gạo ăn dặm với những phân cảnh hai bố con cùng vào bếp nhận được sự quan tâm của đông đảo bố mẹ bỉm sữa. Không chỉ chia sẻ thực đơn đa dạng, Huy Trần còn khéo léo hướng dẫn cách chế biến, giúp nhiều phụ huynh có thêm gợi ý trong hành trình ăn dặm của con.

Về phía Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên thường xuyên tạo ra những hoạt động nhỏ để bé Gạo khám phá cuộc sống xung quanh. Có lần, cô còn chuẩn bị cả rổ giá đỗ để con gái ngồi nhặt cùng ba mẹ. Hình ảnh cô bé chăm chú "phụ việc" nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Mẹ Vân bày trò chơi mỗi ngày để bé Gạo khám phá mọi điều xung quanh

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Ngô Thanh Vân hài hước viết: "Ăn được có xíu mà bắt làm, rồi còn đòi cho đi xí nghiệp nào nhận không nữa".

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho biết đây là một hoạt động có chủ đích: "Nói vậy chứ những động tác như lựa hay lột đều tốt cho sự tập trung, phát triển giữa não bộ và thao tác tay các mẹ ạ".

Chính cách nuôi dạy gần gũi, khuyến khích con tự trải nghiệm từ những việc nhỏ trong cuộc sống đã giúp gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần nhận được nhiều lời khen từ các bậc phụ huynh.