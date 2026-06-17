Con trai lớn của ca nương Kiều Anh chăm chú cầm điện thoại quay mẹ tại hậu trường, giao diện tuổi lên 7 "đặc" bà nội Văn Thùy Dương

Sự kiện ra mắt MV "Lá Ngọc Cành Vàng" của ca nương Kiều Anh không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô đầu tư và màu sắc văn hóa truyền thống đặc sắc, mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc phía sau ánh đèn sân khấu. Trong không gian hậu trường tất bật, hình ảnh nữ ca sĩ vừa chỉn chu chuẩn bị cho buổi ra mắt, vừa dịu dàng chăm sóc hai con trai nhỏ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khách mời và ê-kíp.

Chồng của Kiều Anh là Văn Quỳnh luôn có mặt để động viên và ủng hộ vợ. Anh vốn được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh kín tiếng, điềm đạm và luôn đồng hành phía sau thành công của nữ ca sĩ. Sự xuất hiện của anh cùng hai con trai đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng, gần gũi cho buổi ra mắt MV.

Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh Kiều Anh trong vai trò người mẹ của hai cậu con trai. Giữa lịch trình bận rộn, cô vẫn tranh thủ chăm chút cho các bé từng chút một. Không ít lần nữ ca sĩ tự tay đút đồ ăn, hỏi han và dỗ dành hai con khi các bé mải chơi hoặc cảm thấy mệt sau nhiều giờ theo mẹ tham dự sự kiện.

Hai cậu con trai của Kiều Anh cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng bởi vẻ ngoài kháu khỉnh và tính cách đáng yêu. Con trai đầu lòng của vợ chồng cô là bé Soup, sinh năm 2017. Cậu bé được nhận xét là khá dạn dĩ, lanh lợi và nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trong các hoạt động gia đình. Xuyên suốt sự kiện, khi mẹ Kiều Anh trình diễn trên sân khấu, bé Soup chăm chú ngồi dõi theo và không quên cầm điện thoại ghi lại những hình ảnh của mẹ.

Ca nương Kiều Anh kết hôn vào năm 2015 khi đó cô mới 21 tuổi, cô luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình bên cạnh công việc nghệ thuật. Mẹ hai con chia sẻ rằng việc làm mẹ giúp cô trưởng thành hơn, biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm, đồng thời mang đến nhiều cảm hứng trong cuộc sống cũng như sáng tạo nghệ thuật.

Ca nương Kiều Anh cùng mẹ chồng - bà Văn Thùy Dương, và em chồng Đặng Tiểu Tô Sa.

Không chỉ được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc truyền thống, ca nương Kiều Anh còn là hậu duệ đời thứ bảy của một gia đình có truyền thống ca trù lâu đời, cô là con dâu của Văn Thùy Dương, nữ nhà giáo được biết đến là con gái của cố Giáu sư Văn Như Cương. Gia đình nhỏ của nữ ca nương nhiều năm qua luôn nhận được sự yêu mến bởi sự gắn kết và hình ảnh giản dị trong cuộc sống đời thường.

Bé Soup - con trai lớn của ca nương Kiều Anh "sao y bản chính" với bà nội Văn Thùy Dương.

Hai con trai của Kiều Anh cũng nhiều lần xuất hiện cùng bố mẹ trong các dịp đặc biệt và nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Con trai lớn Soup (sinh năm 2017) được nhận xét là giống hệt bố và bà nội Văn Thùy Dương. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé đều khiến nhiều người thích thú bởi gương mặt, ánh mắt và nụ cười được cho là "nhìn một cái là nhận ra cháu nội của bà Văn Thùy Dương".

Dù bận rộn với nghệ thuật, Kiều Anh vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho tổ ấm của mình. Chính sự đồng hành của người chồng và hai cậu con trai đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nữ ca nương giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, đồng thời lan tỏa hình ảnh một gia đình trẻ hạnh phúc, gắn kết và tràn đầy yêu thương.