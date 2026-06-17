Từ lâu, trong dân gian vẫn lưu truyền quan niệm rằng người đầu tiên đón em bé sau khi chào đời sẽ ảnh hưởng đến tính cách, vận mệnh hoặc cuộc sống sau này của đứa trẻ. Vì thế, không ít gia đình băn khoăn lựa chọn người "đón tay" với mong muốn con lớn lên ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi và gặp nhiều may mắn.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, người đầu tiên đón em bé trong hầu hết các ca sinh lại không phải ông bà, cha mẹ hay người thân trong gia đình, mà chính là các bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế trong phòng sinh.

Khi em bé cất tiếng khóc đầu tiên, công việc của ê-kíp y tế mới thực sự bắt đầu.

Mới đây, trên trang cá nhân của bác sĩ Sáng chuyên khoa sơ sinh đã chia sẻ 1 bài viết khá thú vị:

"Bạn loay hoay không biết nên chọn ai đón tay em bé khi chào đời để ẻm ngoan ngoãn, ăn giỏi, ngủ tốt ư? Hehe, thật ra điều đó chỉ là liệu pháp tinh thần thôi chứ người đón tay là bác sĩ cơ.

Sau khi chào đời, em bé sẽ được đưa sang một phòng khác để kiểm tra sức khoẻ, phản xạ sau sinh xem thế nào rồi mới được gặp người nhà. Trong ảnh là 1 em bé đang được bác sĩ khám phản xạ, bằng cách thả em từ tay nọ sang tay kia, em giật mình tức là mọi thứ đều ổn.

Mà việc test phản xạ này sẽ diễn ra khoảng 2-3 lần, nếu ẻm biết nói chắc sẽ thét lên là 'Khuya này chút ra cổng gặp nhau'".

Ngay sau khi được đỡ sinh, trẻ sẽ được đưa đến khu vực chăm sóc sơ sinh để thực hiện hàng loạt bước kiểm tra quan trọng như:

Đánh giá nhịp thở và nhịp tim. Kiểm tra màu sắc da. Đánh giá phản xạ sơ sinh. Theo dõi khả năng vận động của tay chân. Kiểm tra các dấu hiệu bất thường cần can thiệp sớm.

Chỉ sau khi hoàn tất các bước đánh giá ban đầu và đảm bảo tình trạng ổn định, em bé mới được trao lại cho mẹ hoặc người thân.

Nói cách khác, những người đầu tiên chạm vào em bé và đồng hành cùng trẻ trong những phút đầu đời chính là đội ngũ y tế.

Vì sao bác sĩ lại "thả" em bé từ tay này sang tay kia?

Trong bài viết của BS Sáng, hình ảnh một bác sĩ bế em bé rồi thực hiện động tác chuyển nhẹ từ tay này sang tay kia khiến nhiều người tò mò.

Thực tế, đây là một trong những cách kiểm tra phản xạ sơ sinh.

Khi cảm nhận sự thay đổi đột ngột về tư thế hoặc không gian, trẻ khỏe mạnh thường xuất hiện phản xạ giật mình tự nhiên (Moro reflex). Bé sẽ dang tay, cử động chân tay hoặc có phản ứng bất ngờ trong tích tắc.

Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh của trẻ đang hoạt động bình thường.

Các phản xạ sơ sinh thường được kiểm tra nhiều lần trong những giờ đầu sau sinh để giúp bác sĩ đánh giá tình trạng thần kinh và sức khỏe tổng thể của trẻ.

Nhiều phụ huynh xem những hình ảnh này thường bật cười và đùa rằng nếu em bé biết nói, có lẽ sẽ muốn "hỏi chuyện" bác sĩ vì liên tục bị đánh thức để kiểm tra.

Nhưng thực tế, đây là những bước đánh giá rất quan trọng nhằm bảo đảm trẻ thích nghi tốt với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ.

Điều quyết định tương lai của trẻ không phải người "đón tay". Theo các chuyên gia, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy người đầu tiên đón em bé sẽ quyết định tính cách, trí tuệ hay vận mệnh của trẻ trong tương lai.

Sự phát triển của một đứa trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Sức khỏe bẩm sinh. Chế độ dinh dưỡng. Môi trường sống. Sự chăm sóc và giáo dục của gia đình. Tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ.

Những quan niệm về người "đón tay" phần lớn mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện mong muốn tốt đẹp mà gia đình dành cho em bé trong ngày đầu tiên đến với thế giới.

Đằng sau tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ là sự tập trung cao độ của các bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế.

Họ là những người đầu tiên đón em bé bằng đôi tay chuyên môn, thực hiện từng thao tác kiểm tra cẩn thận để bảo đảm trẻ được an toàn ngay từ những phút giây đầu tiên.

Có thể người thân là những người đầu tiên trao cho em bé tình yêu thương, nhưng chính đội ngũ y tế mới là những người đầu tiên bảo vệ em bé khi vừa bước ra thế giới.

Và đó có lẽ mới là ý nghĩa đặc biệt nhất của khoảnh khắc "đón tay" trong phòng sinh.