Chỉ một phút vui đùa với chó, mèo cũng có thể khiến trẻ bị cào hoặc cắn. Nhiều phụ huynh thấy vết thương nhỏ nên chỉ rửa sơ rồi bỏ qua, nhưng các bác sĩ cảnh báo đây là sai lầm có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, uốn ván, thậm chí bệnh dại.

Gần đây, rất nhiều vụ trẻ bị chó, mèo cắn dẫn đến thương tích đau lòng. Không chỉ những vết thương ấy, điều mà các bậc phụ huynh lo ngại hơn cả đó là liệu con có nguy cơ mắc bệnh dại từ động vật hay không.

Thực tế, điều đáng lo sau khi bị động vật cắn không chỉ là vết thương ngoài da.

Khoang miệng của chó, mèo chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu không xử lý đúng cách, vết cắn có thể bị nhiễm trùng, sưng đỏ, chảy mủ, sốt, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Ngoài ra, trẻ còn có nguy cơ mắc uốn ván nếu vết thương sâu hoặc bị nhiễm bẩn.

Đặc biệt nguy hiểm là bệnh dại. Nếu bị động vật mang virus dại cắn và không được điều trị kịp thời, khi bệnh đã phát triệu chứng thì gần như không còn khả năng cứu chữa.

Cha mẹ cần làm gì ngay sau khi trẻ bị động vật cắn?

1. Đưa trẻ ra khỏi nơi nguy hiểm và kiểm tra vết thương

Trước hết hãy bình tĩnh đưa trẻ tránh xa con vật, kiểm tra xem vết cắn nông hay sâu, có chảy nhiều máu hay không.

Nếu máu chảy nhiều, dùng gạc hoặc khăn sạch ép trực tiếp lên vết thương để cầm máu.

2. Rửa vết thương càng sớm càng tốt

Đây là bước quan trọng nhất.

Rửa liên tục dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong khoảng 15 phút để loại bỏ nước bọt, vi khuẩn và virus có thể còn bám trong vết thương.

Sau đó có thể rửa lại bằng nước muối sinh lý nếu có.

Nếu vết cắn ở mắt, miệng, bộ phận sinh dục hoặc là vết thương sâu, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

3. Sát khuẩn nhưng không băng kín vết thương

Sau khi rửa sạch, dùng dung dịch sát khuẩn như povidone-iodine (Betadine) để sát trùng.

Không nên băng kín vết cắn nếu không cần thiết, vì môi trường kín có thể khiến vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Chỉ cần phủ nhẹ bằng gạc sạch khi đưa trẻ đến cơ sở y tế.

4. Đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt

Ngay cả khi vết cắn nhỏ, cha mẹ vẫn nên đưa trẻ đến bệnh viện hoặc trung tâm tiêm chủng để bác sĩ đánh giá nguy cơ mắc bệnh dại và uốn ván.

Trong những trường hợp vết cắn xuyên qua da, chảy máu hoặc nước bọt của động vật tiếp xúc với vùng da bị tổn thương hay niêm mạc, trẻ có thể cần tiêm cả vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại. Đây là hai biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh.

Đừng quên theo dõi con vật

Nếu là chó hoặc mèo nuôi trong nhà, hãy theo dõi sức khỏe của chúng trong những ngày tiếp theo.

Nếu con vật có biểu hiện bất thường như hung dữ, chảy nhiều nước dãi, bỏ ăn, đi loạng choạng hoặc nghi mắc bệnh dại, cần báo ngay cho cơ quan thú y và thông tin cho bác sĩ điều trị.

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chó, mèo nhà nuôi sạch sẽ nên không có nguy cơ lây bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan, bởi nguy cơ nhiễm khuẩn luôn tồn tại và bệnh dại vẫn có thể xảy ra nếu vật nuôi chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc từng tiếp xúc với động vật mang mầm bệnh.

Điều quan trọng nhất là không tự ý bỏ qua vết cắn, hãy sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, điều trị kịp thời.