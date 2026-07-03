Ngay lúc này, thứ hội mẹ bỉm mong nhất chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Cứ sinh một em bé, một mùa Chông Gai lại ra đời"

Giữa làn sóng bùng nổ của show truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , phía sau ánh đèn sân khấu và những màn trình diễn bùng nổ là hàng triệu câu chuyện thanh xuân đầy cảm xúc của khán giả. Mới đây, chia sẻ của một "mẹ bỉm sữa" trong cộng đồng "Gai con" (tên gọi thân thương của người hâm mộ chương trình) đã khiến nhiều người vừa đồng cảm vừa thích thú về một sự trùng hợp kỳ diệu.

"Cứ sinh một em bé, một mùa Chông Gai lại ra đời"

Đối với nhiều phụ nữ, khoảng thời gian nghỉ thai sản thường gắn liền với sự bận rộn, bỉm sữa và những áp lực tâm lý vô hình. Thế nhưng, với bà mẹ bỉm sữa này, đó lại là khoảng thời gian ngập tràn niềm vui và âm nhạc.

"Cứ sau mỗi lần tôi sinh một em bé là một mùa Chông Gai ra đời. Nghỉ thai sản không hề buồn vì đã có Chông Gai" , chị hào hứng chia sẻ.

Tự nhận mình là một "Gai con" thế hệ K24 (mùa 1) và tiếp tục đồng hành cùng K26 (mùa 2), hành trình làm mẹ của chị vô tình trùng khớp với dòng chảy của chương trình. Những giai điệu nhiệt huyết, những câu chuyện truyền cảm hứng của các "Anh Tài" đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, xua tan đi những mệt mỏi của cuộc sống bỉm sữa.

Dưới phần bình luận, thậm chí có mẹ bỉm chia sẻ rằng mùa 2 năm nay còn có cả "đồng bọn" đu idol cùng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau 12 năm và quả ngọt "manifest"

Không chỉ là một khán giả xem truyền hình, "mẹ bỉm" này còn là một fangirl chính hiệu với tình yêu bền chặt dành cho thần tượng. Thanh xuân của chị gắn liền với âm nhạc của không ít Anh Tài.

Chị xúc động nhớ lại: "Tôi có may mắn được gặp kha khá Anh Tài ở ngoài, nhưng lần gặp anh Bình (Trịnh Thăng Bình) cách đây 4 năm quả thực rất đáng nhớ. Thời điểm đó đánh dấu tròn 12 năm tôi là fan của anh".

12 năm – một con số đủ dài để chứng minh cho một tình yêu trung thành, đi qua cả tuổi trẻ để rồi gặp lại thần tượng khi cả hai đều đã trưởng thành và có những bước ngoặt mới trong cuộc sống.

Đến với mùa 2 của chương trình, niềm hạnh phúc ấy như được nhân đôi khi chị liên tục "manifest" (hiện thực hóa tâm nguyện) thành công những thần tượng mà mình đã theo dõi và yêu thích từ rất nhiều năm trước. Nhìn thấy những gương mặt thân quen xuất hiện trên sân khấu lớn, cháy hết mình với đam mê, chị trải lòng: "Thật sự đời fangirl chỉ vậy là hạnh phúc quá nhiều!"

Cũng như hàng vạn người hâm mộ khác, sau khi thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao qua màn ảnh nhỏ, mong muốn lớn nhất của "mẹ bỉm" lúc này là được trực tiếp hòa mình vào không khí bùng nổ của đêm nhạc trực tiếp.

Lời nhắn nhủ vừa đáng yêu vừa gấp gáp gửi đến nhà sản xuất: "Yeah1 ơi, tung seatmap concert mùa 2 nhanh lên! Tôi muốn gặp hết các anh!" đã nói thay nỗi lòng của tất cả các "Gai con" lúc này. Họ đang ráo riết chuẩn bị cho một "cuộc chiến" săn vé đầy cam go để được đứng dưới khán đài, tiếp thêm năng lượng cho các Anh Tài.

Câu chuyện của bà mẹ bỉm sữa trên là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Chương trình không chỉ là nơi các nghệ sĩ vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn là chiếc cầu nối thanh xuân, mang lại nguồn năng lượng tích cực và viết tiếp những chương hạnh phúc cho cuộc đời của mỗi khán giả.