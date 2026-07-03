Mẹ hãy quan sát tư thế ngủ để hiểu nội tâm của bé!

Khi màn đêm buông xuống, "chiếc máy chạy bằng pin" trong nhà cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Lúc ấy, không ít cha mẹ lại có thói quen ngắm con và bật cười vì những tư thế ngủ "khó đỡ": bé thì nằm dang tay dang chân, bé lại cuộn tròn như chú mèo, có bé lăn khắp giường.

Nhiều người băn khoăn liệu những tư thế ngủ ấy có phản ánh tính cách của trẻ hay không.

Thực tế, các chuyên gia cho rằng tư thế ngủ không thể dự đoán chính xác tính cách trong tương lai, nhưng đôi khi có thể phản ánh phần nào cảm giác an toàn, trạng thái cảm xúc hoặc nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn phát triển.

Bé ngủ dang tay dang chân

Một số bé thích nằm ngửa, hai tay hai chân dang rộng như hình ngôi sao.

Đây thường là tư thế cho thấy trẻ cảm thấy thư giãn, an toàn và tin tưởng vào môi trường xung quanh. Những em bé này thường khá cởi mở, vui vẻ và dễ hòa đồng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sau này trẻ chắc chắn sẽ có tính cách hướng ngoại. Điều quan trọng vẫn là cách cha mẹ đồng hành, giúp con học cách quan tâm và chia sẻ với người khác trong quá trình lớn lên.

Bé thích cuộn tròn hoặc ôm chăn gối

Có những em bé khi ngủ luôn cuộn người lại hoặc ôm khư khư chiếc chăn, gối ôm hay thú bông.

Tư thế này khá giống với dáng nằm của thai nhi trong bụng mẹ nên nhiều trẻ cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn.

Những bé như vậy đôi khi nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh, cần thêm thời gian để làm quen với người lạ hoặc không gian mới.

Thay vì cho rằng con nhút nhát, cha mẹ nên kiên nhẫn, dành nhiều sự động viên và những cái ôm để giúp trẻ dần xây dựng cảm giác an toàn.

Bé lăn khắp giường khi ngủ

Không ít cha mẹ sáng ngủ dậy phải "đi tìm con" vì tối đặt ở đầu giường nhưng sáng bé đã lăn xuống cuối giường, thậm chí xoay đủ mọi hướng.

Đây thường là biểu hiện của những em bé có nhiều năng lượng và đang trong giai đoạn phát triển vận động.

Những trẻ này thường hiếu động, tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh.

Cha mẹ có thể tạo điều kiện để con vận động nhiều hơn vào ban ngày, cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời phù hợp với lứa tuổi, đồng thời đảm bảo không gian ngủ an toàn để hạn chế nguy cơ té ngã.

Đừng chỉ nhìn tư thế ngủ để "đoán tính cách"

Các chuyên gia lưu ý, tư thế ngủ chỉ phản ánh một phần trạng thái của trẻ tại thời điểm đó, không phải "thước đo" tính cách hay dấu hiệu dự báo tương lai.

Ví dụ, khi đang mọc răng, đầy hơi hoặc khó chịu trong người, nhiều bé sẽ tự tìm tư thế nằm khiến mình dễ chịu hơn. Trong giai đoạn phát triển kỹ năng vận động, việc trẻ liên tục trở mình hoặc lăn qua lăn lại khi ngủ cũng là điều bình thường.

Tính cách của một đứa trẻ được hình thành từ nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, cách giáo dục và sự đồng hành của gia đình, chứ không phụ thuộc vào tư thế ngủ.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng hay cố "giải mã" từng dáng ngủ của con, cha mẹ có thể xem đó như một cách thú vị để quan sát và thấu hiểu con hơn.

Quan trọng nhất vẫn là trẻ ngủ ngon, ngủ đủ giấc và phát triển khỏe mạnh. Bởi mỗi em bé đều có một nhịp phát triển riêng, và điều các con cần nhất vẫn là một môi trường an toàn cùng tình yêu thương, sự kiên nhẫn từ gia đình.

Nguồn: Sohu