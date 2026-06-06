Quảng Tây, Trung Quốc – Một bé trai 3 tuổi vô tình nuốt phải viên bi nam châm khi đang chơi đồ chơi lắp ráp. Trong lúc hoảng loạn, người mẹ nghĩ ra một cách xử lý mà chị cho là rất thông minh: dùng một cục nam châm lớn áp bên ngoài bụng con để "xác định vị trí" viên bi. Tuy nhiên, hành động này đã khiến bác sĩ phải lập tức lên tiếng cảnh báo vì tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Theo bài viết được đăng tải trên trang Sohu, chị Dương đang dọn dẹp tủ quần áo trong phòng khách, còn cậu con trai 3 tuổi tên Thần Thần ngồi trên thảm chơi với bộ đồ chơi nam châm nhiều màu sắc được người thân tặng.

Trong lúc mẹ ra ban công thu quần áo, bé phát hiện một viên bi nam châm nhỏ bị lăn ra khỏi hộp. Viên bi sáng bóng, chỉ lớn bằng đầu ngón tay nên thu hút sự chú ý của cậu bé.

Sau khi cầm lên nghịch một lúc, bé bất ngờ cho vào miệng rồi nuốt xuống.

Khi quay lại, phát hiện hộp đồ chơi thiếu một viên bi, chị Dương hỏi con thì được bé chỉ vào miệng rồi chỉ xuống bụng và nói: "Nó vào trong rồi".

Nghe con nói, người mẹ lập tức hoảng hốt.

Trong lúc cuống cuồng, chị Dương nảy ra một ý tưởng.

Vì viên bi có từ tính nên chị lấy một cục nam châm lớn, áp lên bụng con rồi di chuyển từ từ với hy vọng tìm được vị trí của dị vật.

Theo lời kể, chị thậm chí còn cảm nhận được lực hút nhẹ từ bên trong bụng nên khá yên tâm rằng mình đã xác định được vị trí viên bi.

Tuy nhiên, khi đưa con đến bệnh viện kiểm tra, phản ứng của bác sĩ lại hoàn toàn khác.

Sau khi xem phim chụp X-quang và biết người mẹ từng dùng nam châm bên ngoài cơ thể để "hút" viên bi, bác sĩ lập tức cảnh báo: "Chị có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không?"

Theo bác sĩ, trong nhiều trường hợp, nếu trẻ chỉ nuốt một viên bi nam châm đơn lẻ, dị vật có thể tự di chuyển theo đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài.

Tuy nhiên, việc dùng nam châm lớn tác động từ bên ngoài có thể làm thay đổi vị trí và hướng di chuyển của viên bi bên trong ruột.

Trong tình huống xấu, viên bi có thể bị hút sát vào thành ruột, gây tổn thương hoặc thậm chí dẫn đến thủng ruột.

"Chị nghĩ mình đang giúp viên bi đi ra ngoài. Nhưng thực tế có thể đang khiến nó gây tổn thương cho cơ thể đứa trẻ" , vị bác sĩ giải thích.

May mắn, kết quả kiểm tra cho thấy viên bi vẫn nằm ở vị trí tương đối an toàn trong đường ruột và chưa gây biến chứng.

Sau khi đánh giá tình trạng của bé, bác sĩ cho biết chưa cần nội soi hay phẫu thuật. Gia đình được hướng dẫn theo dõi sát và cho trẻ ăn các thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ nhu động ruột.

Khoảng hơn một giờ sau khi về nhà, bé đi vệ sinh và viên bi nam châm đã được đào thải nguyên vẹn ra ngoài.

Sự việc kết thúc trong nhẹ nhõm, nhưng cũng để lại bài học khiến người mẹ không khỏi rùng mình khi nhớ lại.

Dị vật đường tiêu hóa: Điều nguy hiểm không chỉ nằm ở dị vật

Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ nhỏ có xu hướng khám phá thế giới bằng miệng nên việc nuốt phải dị vật là tai nạn khá phổ biến.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh thường tự áp dụng các "mẹo" xử lý được truyền tai nhau trên mạng hoặc theo kinh nghiệm dân gian mà không hiểu rõ rủi ro.

Thực tế, tại các khoa cấp cứu, bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp trẻ gặp biến chứng nghiêm trọng do người lớn cố gắng tự xử lý trước khi đến bệnh viện.

Một số hành động tưởng như hợp lý nhưng có thể gây nguy hiểm như: Ép trẻ nôn khi nuốt dị vật. Cho uống quá nhiều nước hoặc thức ăn để "đẩy" dị vật xuống. Tự ý dùng nam châm để hút dị vật. Cho uống các loại dung dịch theo kinh nghiệm truyền miệng. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ nên làm gì?

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần ghi nhớ ba điều:

- Không tự gây nôn cho trẻ.

- Không cố gắng lấy dị vật bằng các biện pháp dân gian.

- Không chần chừ theo dõi tại nhà nếu chưa xác định được mức độ nguy hiểm.

Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

Nếu có thể, hãy mang theo vật mà trẻ nghi đã nuốt hoặc hình ảnh của vật đó để bác sĩ đánh giá chính xác hơn.

Câu chuyện của chị Dương kết thúc có hậu nhờ may mắn và sự can thiệp kịp thời của bác sĩ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong những tình huống liên quan đến sức khỏe trẻ em, điều quan trọng nhất không phải là nghĩ ra những "cao kiến" khác thường, mà là bình tĩnh và tìm đến sự hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.

Bởi đôi khi, khoảng cách giữa một ý định tốt và một tai nạn nghiêm trọng chỉ cách nhau một quyết định sai lầm trong lúc hoảng loạn.

Nguồn: Sohu