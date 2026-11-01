Trang Pilla - chị dâu của Bảo Thy làm lễ đầy tháng cho con thứ ba, mâm cúng hồng trắng đậm chất hào môn được chuẩn bị cầu kỳ

Mâm cúng đầy tháng nổi bật với tông hồng trắng

Gia đình Trang Pilla vừa đánh dấu cột mốc đầu tiên của con gái Bảo San bằng lễ đầy tháng tại nhà. Bảo Thy cũng có mặt chung vui cùng anh trai, chị dâu và cháu gái.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bàn lễ sử dụng hai màu hồng và trắng làm chủ đạo. Các món xôi, chè, bánh bao, bánh ngọt được bày cùng hoa, trầu cau và những chi tiết trang trí dạng ngọc trai, tạo tổng thể trang nhã.

Vợ chồng Trang Pilla chụp ảnh cùng con gái bên bàn lễ. Bảo San được mẹ diện trang phục xinh xắn, trong khi bà mẹ ba con xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn. Buổi lễ là dịp người thân cùng lưu lại những hình ảnh đầu đời của em bé.

Đón thêm con sau nhiều năm chăm sóc hai bé lớn

Trước khi Bảo San chào đời, Trang Pilla và Thế Bảo đã có hai con là Bảo Hân, tên ở nhà là Son, và Cao Triết, tên thân mật là Kem. Con gái đầu lòng sinh đầu năm 2018, còn con trai thứ hai chào đời vào tháng 5/2019.

Bởi vậy, lần mang thai thứ ba đưa gia đình trở lại với hành trình đón một em bé sơ sinh sau nhiều năm. Trong những chia sẻ khi mang bầu, Trang Pilla từng kể về lần cả nhà được nhìn rõ gương mặt em bé qua hình ảnh siêu âm. Niềm vui chờ đợi thành viên mới đi cùng những thay đổi của cơ thể khi cô bước vào ba tháng cuối thai kỳ.

Với gia đình có các con cách tuổi, sự xuất hiện của em út cũng mở ra một giai đoạn sinh hoạt mới. Sau những năm theo sát quá trình lớn lên của Son và Kem, vợ chồng Trang Pilla tiếp tục dành thời gian cho những cột mốc đầu đời của Bảo San. Lễ đầy tháng lần này vì thế còn là một dấu mốc trong hành trình trở thành gia đình có ba con nhỏ.

Từ hot girl Sài thành đến bà mẹ ba con

Trang Pilla tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994. Cô từng được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tập trung vào kinh doanh. Tháng 8/2017, cô kết hôn với Thế Bảo, anh trai ca sĩ Bảo Thy. Cuộc sống của hai người nhận được sự quan tâm dù không thường xuyên hoạt động trong giới giải trí.

Sau khi lập gia đình, Trang Pilla từng chia sẻ cô không gặp quá nhiều bỡ ngỡ vì hai bên gia đình có lối sống và cách giáo dục con cái tương đồng. Có chồng đồng hành, cô cảm nhận được sự chia sẻ trong cuộc sống cũng như công việc.

Thế Bảo cũng từng thể hiện sự hào hứng với vai trò làm cha. Khi con trai thứ hai mới chào đời năm 2019, anh chia sẻ chuyện bắt đầu những đêm thức chăm em bé lần nữa. Khoảnh khắc ấy cho thấy bên cạnh hình ảnh những chuyến đi hay các dịp kỷ niệm được chuẩn bị đẹp mắt, gia đình vẫn có những ngày bận rộn với việc chăm con như nhiều cặp vợ chồng khác.

Từ ngày đón con đầu lòng đến nay, gia đình Trang Pilla đã có thêm nhiều cột mốc đáng nhớ. Với Bảo San, lễ đầy tháng là một trong những dịp đầu tiên em bé hiện diện trong khung hình quây quần cùng người thân. Phần trang trí cầu kỳ tạo nên những bức ảnh đẹp, còn ý nghĩa gần gũi của buổi lễ vẫn là niềm vui đón con khỏe mạnh và mong con bình an lớn lên.