Ảnh minh họa: pixelshot

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), nhiều người cho rằng khi các triệu chứng trầm cảm sau sinh biến mất, người mẹ đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây mới chỉ là bước đầu của quá trình lấy lại sự cân bằng về cảm xúc và thích nghi với vai trò làm mẹ.

Dù đã có thể chăm sóc con, sinh hoạt và làm việc bình thường, nhiều phụ nữ vẫn phải đối mặt với cảm giác cô đơn, lo âu, mất tự tin hoặc tự trách bản thân vì cho rằng mình chưa làm tròn vai trò làm mẹ. Những áp lực trong việc chăm con, công việc và trách nhiệm gia đình cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục nếu thiếu sự hỗ trợ.

Các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc sức khỏe tâm thần sau sinh không nên dừng lại khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Người mẹ cần được lắng nghe, động viên và tạo điều kiện chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để giảm nguy cơ tái phát.

Gia đình và người thân đóng vai trò quan trọng trong quá trình này thông qua việc chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con, quan tâm đến cảm xúc của người mẹ và khuyến khích tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Trầm cảm sau sinh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và đồng hành đúng cách. Sự thấu hiểu từ gia đình, cộng đồng và nhân viên y tế sẽ giúp người mẹ phục hồi toàn diện, lấy lại sự tự tin và thích nghi tốt hơn với cuộc sống sau sinh.