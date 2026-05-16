BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiều người thường nhầm lẫn giữa trạng thái "Baby Blues" - buồn nhẹ sau sinh và trầm cảm sau sinh thực sự.

Sau sinh, nồng độ hormone estrogen và progesterone giảm mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và cảm xúc của người mẹ. Cùng với thiếu ngủ kéo dài, đau đớn hậu sản và áp lực chăm sóc trẻ sơ sinh, người mẹ rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

"Có thể hình dung bộ não như một cỗ máy đang vận hành ở tốc độ cao nhưng bất ngờ bị mất nguồn năng lượng. Sự mất cân bằng này khiến người mẹ dễ xuất hiện suy nghĩ tiêu cực hoặc hành vi bất thường", bác sĩ phân tích.

Theo chuyên gia, gia đình cần đặc biệt lưu ý nếu người mẹ có các biểu hiện kéo dài trên 2 tuần như mất ngủ dù em bé đã ngủ, ngủ nhiều nhưng vẫn kiệt sức, cảm giác vô cảm, mất kết nối với con, né tránh mọi người xung quanh hoặc liên tục tự trách bản thân là "người mẹ tồi".

Đáng lo ngại hơn, nếu người mẹ xuất hiện ý nghĩ tự làm hại bản thân hoặc muốn "giải thoát" cho cả mẹ và con, gia đình cần nhanh chóng đưa đi thăm khám chuyên khoa tâm thần.

Các bác sĩ nhận định, gia đình chính là "lá chắn" quan trọng nhất trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị trầm cảm sau sinh. Người thân cần san sẻ việc chăm con để sản phụ có giấc ngủ trọn vẹn, đặc biệt vào ban đêm.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động nhẹ nhàng khoảng 150 phút mỗi tuần và bổ sung thực phẩm giàu Omega-3, vitamin D, lợi khuẩn cũng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, điều quan trọng là người chồng và gia đình cần lắng nghe, thấu hiểu thay vì tạo áp lực bằng những câu nói như "phải cố lên" hay "ai làm mẹ cũng vậy".

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai nhiều phương pháp điều trị hiện đại cho trầm cảm sau sinh như thuốc chống trầm cảm thế hệ mới, liệu pháp tâm lý chuyên sâu CBT/BA và kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ (TMS) không xâm lấn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. "Bảo vệ người mẹ cũng chính là bảo vệ sự phát triển thể chất, tinh thần của đứa trẻ và hạnh phúc của cả gia đình", BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh.