Đặng Tiểu Tô Sa "khoe" chồng cực khéo, hé lộ cách xưng hô đặc biệt của cặp đôi khi trở thành bố mẹ bỉm sữa

Mới đây, Đặng Tiểu Tô Sa - cháu ngoại của cố PGS. Văn Như Cương, đã có một lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt dành cho chồng. Cô chỉ mới hạ sinh con gái đầu lòng cách đây không lâu, nhưng lần này, thay vì tập trung vào hình ảnh làm mẹ, Tô Sa chọn dành trọn vẹn tình cảm cho người bạn đời, như một sự khẳng định: Anh chính là "bố Coco", người cha tràn đầy yêu thương và chỗ dựa vững chắc cho cả cô và con gái nhỏ.

Trong chia sẻ ngọt ngào, Tô Sa nhắc đến hành trình của cả hai vợ chồng, chỉ sau 2 năm mà cả hai đã trải qua hai cột mốc trọng đại viết: Từ cô gái/chàng trai trẻ trở thành vợ chồng, rồi tiếp tục sớm đảm nhận vai trò làm mẹ, làm cha ở tuổi rất trẻ.

"Hai năm liền lên tận hai chức, mới làm chồng nay lại làm bố trẻ em rồi. Em chỉ muốn nói là mình đang làm rất tốt, rất giỏi, hoàn thành vượt mức mong đợi của gia đình ở tất cả hạng mục và em thật sự may mắn khi được đồng hành cùng mình, làm vợ mình, cùng mình bước qua tuổi mới" - Tô Sa chia sẻ.

Nhưng điều khiến nhiều người cảm động nhất chính là cách cô nhìn về tương lai: "Cảm ơn mình, vì đã chọn già đi cùng em, cùng em xây dựng gia đình của chúng mình".

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng chú ý, trong lời chúc này, Tô Sa cũng nói rằng cô:"Tạm thời cho con nghỉ lên sóng 1 post, dù cho con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ bây giờ". Điều này cho thấy cô chủ động cân bằng giữa việc khoe niềm vui làm mẹ và dành không gian riêng tư, bình yên cho cả gia đình nhỏ trong những khoảnh khắc đặc biệt.

Đoạn chia sẻ của Tô Sa hé lộ phần nào cách xưng hô rất tình cảm, rất riêng giữa hai vợ chồng khi đã trở thành bố mẹ. Tô Sa gọi chồng là "mình", "mình yêu của em", hay "bố Coco" - những danh xưng êm dịu và đong đầy yêu thương, như minh chứng cho mối quan hệ bền chặt, đầy trân trọng và gắn kết sau nhiều năm gắn bó đến khi kết hôn và bắt đầu hành trình làm bố, làm mẹ.

Mẹ bỉm Tô Sa cũng thường xuyên khoe chồng chăm con cực khéo, thậm chí còn không thua gì các ông bố bỉm sữa dày dặn kinh nghiệm.

Bên dưới bài đăng đầy cảm xúc của con gái, cô Văn Thùy Dương - mẹ của Tô Sa, bà ngoại hot nhất MXH, và là người luôn đồng hành, ủng hộ từng giai đoạn trưởng thành của con, cũng để lại lời chúc mừng sinh nhật dành cho con rể. Cô viết: "Chúc mừng con rể duy nhất của mẹ thêm tuổi mới! Mẹ chỉ mong thấy con luôn luôn vui và hạnh phúc. Chúc con luôn khoẻ để là chỗ dựa vững chắc nhất cho hai mẹ con nhà bé Coco đáng yêu của mẹ nhé!".

Lời nhắn gửi ngắn gọn nhưng chân tình này không chỉ thể hiện tình cảm mà cô Văn Thùy Dương dành cho con rể, thậm chí cô còn nhấn mạnh "con rể duy nhất của mẹ", càng thể hiện sự tin tưởng của cả gia đình dành cho Tiến Đạt khi trở thành chồng của Tô Sa, thành cha của bé Coco.

Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998) tại Hà Nội, trong một gia đình gia giáo nổi tiếng, là con gái của cô Văn Thùy Dương, phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, và đồng thời là cháu ngoại của cố PGS. Văn Như Cương - một trong những nhà giáo uy tín nổi tiếng của Việt Nam.

Chồng của Tô Sa là Phùng Tiến Đạt, người vốn kín tiếng trước công chúng. Cặp đôi đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định về chung một nhà vào năm 2024, và hiện nay cả hai đang xây dựng cuộc sống gia đình ấm cúng bên con gái mới chào đời - bé Coco.