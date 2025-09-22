"Tóm dính" Đoàn Văn Hậu lái xế hộp bạc tỷ đưa vợ lên phố, nhan sắc Doãn Hải My qua "cam thường" vẫn cực xinh!

Doãn Hải My ngồi trên xế hộp bạc tỷ chào fan như sao showbiz (Video: Chese)

Tiểu thư Doãn Hải My - bà xã của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu - luôn được nhắc đến như một trong những nàng WAGs xinh đẹp, dịu dàng bậc nhất làng bóng đá Việt. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hải My xuất hiện trên phố nhanh chóng gây chú ý bởi nhan sắc và khí chất nổi bật của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Qua "camera thường" từ người qua đường ghi lại, Doãn Hải My ngồi trong chiếc xế hộp bạc tỷ do Văn Hậu cầm lái đưa vợ đi sự kiện. Cô mỉm cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào người hâm mộ. Không ánh sáng studio, không filter chỉnh màu, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn nổi bật với làn da sáng mịn, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái nhẹ nhàng, gần gũi.

Văn Hậu lái xế hộp đưa Doãn Hải My đi sự kiện

Ở một khoảnh khắc khác, dưới ống kính được đầu tư ánh sáng và góc máy chuẩn chỉnh, nhan sắc Doãn Hải My trở nên long lanh hơn, đẹo rạng ngời và không tì vét. Lớp trang điểm tôn lên đôi môi căng mọng, đôi mắt sáng và làn da mịn màng như sứ. Nếu cam thường cho thấy vẻ đẹp đời thường, thân thiện thì hình ảnh qua camera chuyên nghiệp lại khắc họa trọn vẹn khí chất ngọt ngào, sang trọng của tiểu thư Hà thành.

Điểm chung là dù ở bất kỳ ống kính nào, Doãn Hải My vẫn giữ được sức hút riêng: dịu dàng, nữ tính và rất cuốn hút. Cũng nhờ vậy mà trong mắt nhiều người hâm mộ, Doãn Hải My không chỉ là nàng dâu được yêu mến của bóng đá Việt mà còn là hình mẫu của vẻ đẹp trong trẻo, chuẩn "nàng thơ" hay được ví như "bạch nguyệt quang" làng bóng đá.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu



