Tôi thử “sáng serum C, tối serum A” trong nửa năm: Điều khiến tôi hài lòng nhất là làn da trông tươi tắn hơn

Da tôi thiên dầu vào mùa hè nhưng lại thiên khô khi trời lạnh. Trước đây, có hôm rửa mặt mới khoảng nửa tiếng, tôi đã thấy da xỉn đi. Tôi lại thích thức khuya, nên khuôn mặt thường trông mệt mỏi, vừa bóng dầu vừa thiếu sức sống.

Da còn dễ nổi mụn, có thâm cũ và lỗ chân lông khá rõ. Vùng quanh chân mũi, khóe miệng cũng tối màu hơn. Tôi bắt đầu tìm cách chăm sóc vì muốn da đều màu, bớt vẻ vàng xỉn, để khuôn mặt nhìn tươi tắn và có sức sống hơn ngay cả khi không trang điểm.

Tôi chọn ít bước để dễ duy trì

Tôi không thích chu trình cầu kỳ, nên chọn cách dùng serum theo từng buổi. Buổi sáng, sau khi làm sạch, tôi thoa Double Anti của Proya rồi dùng kem chống nắng. Buổi tối, tôi sử dụng serum Ruby cùng thương hiệu. Ngoài ra, tôi đắp mặt nạ khoảng một lần mỗi tuần.

Đây là bộ đôi được nhắc đến cùng cách gọi "sáng C, tối A". Tuy nhiên, cần phân biệt rằng serum chống oxy hóa không mặc nhiên là serum vitamin C. Double Anti được hãng giới thiệu với những thành phần như astaxanthin, ergothioneine; muốn biết chính xác công thức, cần xem đúng phiên bản đang dùng.

Với tôi, điểm thuận tiện là không phải bày ra quá nhiều sản phẩm. Một chu trình gọn giúp việc chăm sóc mỗi ngày trở nên dễ theo đuổi hơn.

Điều tôi thích đầu tiên là cảm giác trên da

Vì dễ đổ dầu, tôi khá để ý kết cấu mỹ phẩm. Một số serum từng dùng để lại cảm giác dính, khiến tôi thấy mặt nặng và khó chịu. Dù mong da đẹp hơn, tôi cũng không muốn mỗi lần dưỡng lại phải chịu một lớp sản phẩm bết trên mặt.

Ở bộ đôi này, điều khiến tôi hài lòng là kết cấu tương đối nhẹ. Thoa một lúc, tôi thấy sản phẩm ráo hơn, không tạo cảm giác phủ dày. Chính sự dễ chịu ấy giúp tôi muốn tiếp tục sử dụng.

Đây là cảm nhận trên làn da của tôi. Nếu da khô hoặc thiếu ẩm, chỉ serum có thể chưa đủ; thêm sữa dưỡng hay kem dưỡng phù hợp vẫn là điều nên cân nhắc.

Sau nửa năm, tôi thấy da tươi tắn hơn

Tôi bắt đầu sử dụng từ cuối tháng 2 và đã dùng hết một bộ sau khoảng sáu tháng. Khi nhìn lại, tôi thấy bề mặt da mềm, mịn hơn, cảm giác căng ẩm cũng rõ hơn trước. Điều tôi vui nhất là khuôn mặt trông bớt xỉn, ít bóng dầu hơn theo cảm nhận cá nhân. Lúc chụp ảnh, da có độ sáng và sức sống hơn, khiến tôi hài lòng với diện mạo của mình.

Tuy nhiên, tôi không có số liệu đo độ dầu hay sắc tố để khẳng định mức cải thiện. Trải nghiệm này cũng không có nghĩa ai dùng cùng sản phẩm sẽ đạt kết quả giống tôi.

Chống nắng và ngủ đủ vẫn cần được ưu tiên

Với người mới dùng retinoid, điều nên nhớ là bắt đầu chậm. Viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên chọn công thức nhẹ, dùng cách tối rồi tăng dần theo khả năng dung nạp, kết hợp dưỡng ẩm. Retinoid không dùng trong thai kỳ.

Sau nửa năm, tôi vẫn muốn nhấn mạnh hai điều từ trải nghiệm của mình: chống nắng đều và bớt thức khuya. Dùng serum không có nghĩa tôi có thể yên tâm ngủ muộn. Với tôi, chăm da là việc cần kiên trì, nhưng cũng cần hiểu giới hạn của mỹ phẩm và lắng nghe làn da mỗi ngày.

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