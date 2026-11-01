Chăm da tuổi U40: Uống loại nước này 2-3 lần/tuần, chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền mà vẫn trẻ hơn so với tuổi

Trà sữa là món khoái khẩu của biết bao chị em, nhưng lại khiến nhiều người e ngại vì hàm lượng đường và chất béo cao, dễ gây tăng cân, tích mỡ và thúc đẩy quá trình lão hóa da nếu uống thường xuyên.

Nhưng thay vì uống trà sữa ngoài hàng, chị em mê làm đẹp hoàn toàn có thể tự tay nấu những ly trà sữa dưỡng nhan từ các nguyên liệu bổ dưỡng, vừa thơm ngon, vừa hỗ trợ bồi bổ khí huyết, nuôi dưỡng làn da mịn màng, hồng hào từ bên trong, lại dễ kiểm soát lượng đường để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Trà sữa dưỡng nhan bổ huyết: Càng uống càng trẻ lâu, phụ nữ ngoài 30 nên thử mỗi tuần

Đã là phụ nữ, đa phần ai cũng sẽ hảo ngọt, thích trà sữa... Uống trà sữa tất nhiên không tốt nhưng lại rất ngon. Để tránh tình trạng hảo ngọt hay thèm trà sữa, Hoàng Vy (33 tuổi, sở hữu kênh TikTok: Vy Healthy) đã học vài công thức làm trà sữa dưỡng nhan bổ huyết tốt cho làn da và vóc dáng của phụ nữ.

(Nguồn: Vy Healthy)

Cách nấu trà sữa dưỡng nhan:

- Nguyên liệu: Vài quả táo đỏ, lát gừng tươi, kỷ tử, đường nâu và sữa.

- Cho táo đỏ, gừng, đường nâu vào nồi, thên nước đun sôi trong 10 phút.

- Cho sữa vào và cho kỷ tử vào, đun sôi lên là được.

- Để nguội, uống khi còn ấm rất tốt cho phụ nữ, nhất là vào mùa thu đông trời chuyển gió se lạnh.

"Mỗi lần hảo ngọt mình lại nấu trà dưỡng nhan để uống, thơm ngon và dưỡng nhan cực kỳ tốt. Mọi người thử uống một lần sẽ thấy thích ngay. Quan trọng là món đồ uống tưởng chỉ để cho vui miệng này lại đến từ các nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe và nhan sắc, nên càng uống sẽ càng thấy cơ thể có sự cải thiện rõ rệt" - Hoàng Vy chia sẻ.

(Nguồn: Vy Healthy)

Nếu thích vị trà sữa rõ vị trà hơn, chị em có thể dùng nấu theo cách của Kim Huyền (kênh TikTok: @nguyen.kim.huyen). Cô dùng trà ô long hoặc trà đen trà nhài... để rõ vị trà hơn. Uống khi trà sữa còn ấm nóng còn hỗ trợ giúp giữ ấm cơ thể, giữ ấm chân tay rất tốt cho phụ nữ.

* Cách nấu trà sữa bổ huyết:

- Nguyên liệu: Trà đen (trà ô long, trà nhài...), đường nâu, táo đỏ, kỷ tử, sữa

- Cho trà, đường nâu, táo đỏ vào nấu cùng một ít nước cho đường tan hết.

- Sau đó cho sữa vào, và cho kỷ tử vào nấu sôi lên.

- Lọc bỏ cặn trà, lấy nước, uống khi còn ấm.

Kim Huyền chia sẻ, ai hay lạnh tay chân thì nên uống trà này. Đây la một loại trà dưỡng nhan mà tất cả chị em đều nên uống. Kim Huyền còn cho thên hạt chia vào uống cùng trà sữa.

Tại sao nên dùng đường nâu thay vì đường bột trắng khi nấu trà sữa dưỡng nhan?

Đường nâu: Theo quan niệm dưỡng sinh, đường nâu thường được dùng trong các món ăn, thức uống giúp làm ấm cơ thể. Đường nâu tạo vị ngọt thơm, chứa một lượng nhỏ khoáng chất, nhưng vẫn cần sử dụng vừa phải để tránh nạp quá nhiều đường.

So với đường trắng tinh luyện, đường nâu giữ lại một phần mật mía, chứa một lượng nhỏ khoáng chất và có hương vị thơm dịu, đậm đà hơn.

Táo đỏ: Theo Đông y, táo đỏ có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thư thái. Táo đỏ còn chứa các chất chống oxy hóa, hỗ trợ nuôi dưỡng làn da tươi tắn, rạng rỡ.

Kỷ tử: Được xem là nguyên liệu dưỡng nhan quen thuộc, giúp bổ can thận, dưỡng huyết theo Đông y. Kỷ tử giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Gừng: Có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ lưu thông khí huyết theo quan niệm Đông y. Đồng thời, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh.

Mỗi tuần, chị em có thể tự thưởng cho mình 2–3 ly trà sữa dưỡng nhan ít đường, vừa thỏa mãn đam mê trà sữa, vừa bổ sung những dưỡng chất có lợi, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng nhan sắc từ bên trong.