"Tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc đàng hoàng mà sao lại khó đến vậy?"

Nhiều người vẫn bảo, khoảng thời gian ở cữ là lúc người phụ nữ được "sướng" nhất. Mới sinh xong chỉ việc ăn với ngủ, chẳng phải đụng tay vào việc nhà, lại có người hầu hạ cơm nước tận miệng, đúng chuẩn đãi ngộ đặc biệt!

Thế nhưng, chỉ những ai từng trải qua mới hiểu thực tế trớ trêu đến nhường nào. Nhắc đến hai từ "ở cữ", không ít mẹ bỉm chỉ biết thở dài cay đắng, nghỉ dưỡng đâu chẳng thấy, đây rõ ràng là một "cuộc chiến trường kỳ" vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần.

Trên các diễn đàn bỉm sữa, vô số tâm sự của các bà mẹ trẻ đã chạm đúng niềm đau chung. Bước vào thời gian ở cữ, họ chẳng dám mơ ước những điều cao xa như đi spa làm đẹp, thong dong dạo phố, hay mong ngóng sự thấu hiểu từ người thân. Tâm nguyện duy nhất, giản dị đến mức tội nghiệp của họ lúc này chỉ là: Được ngủ một giấc thật trọn vẹn.

Thế nhưng, điều ước giản đơn ấy lại trở thành một nhiệm vụ "bất khả thi". Rốt cuộc, vì sao một giấc ngủ thẳng giấc khi ở cữ lại khó khăn đến vậy?

Nghỉ ngơi ư? Không! Chuẩn nó phải là "hành xác" 24/7!

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Trong mắt người ngoài, sản phụ ở cữ chẳng khác nào "báu vật" cần được chăm sóc đặc biệt. Suốt ngày chỉ việc nằm trên giường nghỉ ngơi, tẩm bổ đủ thứ bổ dưỡng, thế không phải là hưởng phúc thì là gì?

Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu hết cái cái mệt. Cơ thể vừa trải qua cuộc vượt cạn mất bao máu sức chưa kịp hồi phục, vết mổ hay vết khâu tầng sinh môn vẫn còn nhức nhối, người lúc nào cũng ê ầm, hụt hơi... Bao nhiêu sự khó chịu cùng lúc bủa vằn.

Đáng lẽ đây là lúc cơ thể cần được ngủ đủ để chữa lành. Nhưng trớ trêu thay, đồng hồ sinh học của trẻ sơ sinh lại hoàn toàn hỗn loạn. Cộng thêm việc lần đầu làm mẹ còn quá nhiều bỡ ngỡ, nhịp sinh hoạt của mẹ bỉm hoàn toàn bị đảo lộn.

Em bé mới sinh chưa phân biệt được ngày đêm. Cứ 2 đến 3 tiếng bé lại đòi bú một lần; hễ đói là khóc, ướt tã là quấy, đầy hơi gắt ngủ thì vặn mình gắt gỏng. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần con ọ ẹ một tiếng, phản xạ tự nhiên khiến người mẹ dẫu đang thèm ngủ đến mấy cũng phải bật dậy ngay lập tức.

Cho con bú, vỗ ợ hơi, thay tã, dỗ ngủ, vỗ về... Một chu trình như thế ngốn mất cả tiếng đồng hồ. Đáng nói là chuỗi hoạt động này lặp đi lặp lại vô số lần trong ngày, khiến giấc ngủ của mẹ bị xé lẻ thành từng mảnh nhỏ.

Nhìn qua thì tưởng mẹ chẳng làm gì, chỉ nằm một chỗ, nhưng thực chất đầu óc lúc nào cũng ở trong trạng thái "trực chiến", không dám lơ đễnh dù chỉ một giây. Sự mệt mỏi tích tụ này còn tra tấn thể xác và tinh thần khủng khiếp hơn cả những đêm thức trắng chạy deadline.

Tranh thủ ngủ bù ư? Không! Chỉ là lý thuyết suông thôi!

Nhiều người hay bảo: "Đêm thức thì ban ngày tranh thủ con ngủ mình cũng ngủ bù chứ sao!"

Nhưng đời không như mơ. Giấc ngủ ban ngày của trẻ sơ sinh rất chập chờn, chỉ cần một tiếng động nhẹ là bé giật mình tỉnh giấc. Mẹ vừa mới chợp mắt được mươi phút đã lại phải ngồi dậy dỗ dành.

Chưa kể, khoảng thời gian ban ngày còn phát sinh biết bao việc không tên. Những quãng nghỉ ngắn ngủi bị xé nhỏ đến mức thời gian ngủ bù thực sự ít đến tội nghiệp, hầu như mẹ chỉ tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần được mươi mười lăm phút rồi lại đâu vào đấy.

Tình trạng thiếu ngủ diễn ra liên tục sẽ bào mòn sức khỏe của mẹ bỉm một cách âm thầm nhưng tàn nhẫn. Thể chất chậm phục hồi, da dẻ xanh xao, các cơn đau lưng mỏi gối ngày càng dai dẳng. Tệ hơn, việc thiếu ngủ kéo dài còn khiến tâm trạng mẹ bỉm dễ rơi vào bế tắc, làm gia tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Muốn giữ sức, mẹ bỉm phải học cách "lười" đúng lúc!

Để có thể êm đẹp vượt qua giai đoạn ở cữ đầy áp lực, các mẹ bỉm nhất định phải học cách "lười" một cách khoa học:

Bớt ôm ôm ôm ôm việc vào người: Tạm thời gạt bỏ mọi tiêu chuẩn hoàn hảo hay việc nhà sang một bên. Nhiệm vụ tối thượng của bạn lúc này là dưỡng sức và hồi phục.

Đừng vội bật dậy mỗi khi con cựa quậy: Ban đêm, nếu bé chỉ mới húng hắng hoặc cựa quậy gắt ngủ nhẹ, mẹ hãy tập quan sát và vỗ nhẹ dỗ dành thay vì bế xóc bé lên ngay. Khi đã quen nhịp, ngay cả khi nằm trên giường bạn vẫn có thể giúp con ngủ lại, giảm bớt việc phải thức dậy quá nhiều lần.

Tích cực "cầu cứu" người thân: Đừng ngần ngại chia sẻ và phân công việc chăm bé với chồng hoặc người nhà. Hãy bàn bạc để chia ca trực đêm, có như vậy mẹ mới sở hữu được những khoảng nghỉ dài đúng nghĩa.

Tắt điện thoại và thả lỏng tâm trí: Buông điện thoại xuống vì việc lướt mạng xã hội chỉ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Đồng thời, hãy chấp nhận rằng trẻ sơ sinh quấy khóc hay thức đêm là chuyện hết sức bình thường, đừng tự dằn dằn băn khoăn hay gây áp lực cho bản thân.

Chẳng có kỳ ở cữ nào là dễ dàng, tất cả đều nhờ sự gồng gánh phi thường của những người làm mẹ. Nếu thực sự thương và muốn người mẹ có một khoảng thời gian ở cữ thoải mái, cách tốt nhất là những người thân xung quanh hãy xắn tay áo lên, san sẻ bớt công việc để mẹ bỉm có thêm vài giờ chợp mắt trọn vẹn.