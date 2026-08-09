Cậu bé gãy cả hai xương gót chân vì bắt chước siêu nhân nhảy từ trên cao

Một bé trai tại Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng gãy cả hai xương gót chân sau khi bắt chước nhân vật hoạt hình Ultraman nhảy từ trên cao xuống đất. Toàn bộ vụ việc đã được camera giám sát trong gia đình ghi lại.

Theo chia sẻ từ gia đình, dù người lớn đã nhiều lần dặn dò và cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi nhảy từ trên cao, nhưng do chịu ảnh hưởng từ phim hoạt hình, cậu bé vẫn lén thực hiện hành vi nguy hiểm này lúc cha mẹ không chú ý.

Đại diện bệnh viện tiếp nhận điều trị cho biết, tình trạng của bệnh nhân hiện đã ổn định. Chấn thương xương gót chân có thể phục hồi hoàn toàn nhưng cần thời gian theo dõi và điều trị kéo dài. Bên cạnh việc điều trị y tế, các bác sĩ cũng đã kết hợp hướng dẫn, giáo dục kỹ năng an toàn cho trẻ.

Đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, phụ huynh cậu bé gửi lời cảnh báo đến các gia đình: Khi cho trẻ nhỏ xem phim hoạt hình, cha mẹ cần chủ động giáo dục kỹ năng, giúp con phân biệt rõ giữa các hiệu ứng kỹ xảo trên màn ảnh và thực tế đời thường. Sau sự cố, bệnh nhi đã nhận thức được sai lầm và hứa không tái phạm.

Tò mò là bản năng tự nhiên của trẻ nhỏ khi luôn muốn khám phá và thử nghiệm những điều mới lạ. Tuy nhiên, việc bắt chước vô thức các hành vi nguy hiểm trên màn ảnh tiềm ẩn rủi ro rất lớn, có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Những tình tiết kịch tính hay kỹ xảo phóng đại trong tác phẩm truyền hình hoàn toàn khác biệt so với đời thực. Trong bối cảnh các sản phẩm giải trí trên internet ngày càng đa dạng nhưng thiếu sự kiểm duyệt chặt chẽ, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong định hướng nhận thức cho trẻ là vô cùng cấp thiết. Phụ huynh với vai trò là người giám hộ trực tiếp cần chủ động theo sát, kịp thời uốn nắn những hành vi nguy hiểm để tạo nền tảng bảo vệ an toàn cho sự phát triển của trẻ.

Nguồn: People's Daily