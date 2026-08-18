Chiều mưa hôm đó, bé út nhà tôi - bé Cá năm nay lên 5 tuổi của tôi đi học về, con bé chẳng chào hỏi ai mà phi đi thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa. Tôi gõ cửa bước vào, thấy con bé đang ngồi thu lu ôm cái gối nghiền của nó trên giường, mặt mũi tèm lem toàn nước mắt nước mũi quệt ngang quệt dọc. Bức tranh hai cô bé nắm tay nhau mà con vẽ tỉ mỉ suốt cả tuần qua bị xé làm đôi, xong rồi lại lấy băng dính ghép lại, rồi lại vứt chỏng chơ giữa sàn nhà.

"Thóc bảo từ nay không chơi với con nữa... Thóc đi chơi với bạn khác rồi," - Kể chẳng đầu chẳng cuối rồi con bé òa lên khóc, giọng nghẹn ngào như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

Nhìn tấm lưng nhỏ bé rung lên từng đợt, lòng tôi chới với. Nói thật là tôi buồn cười vì 2 đứa trẻ con giận dỗi nhau mà cứ như thể bầu trời vụn vỡ vậy đó, nhưng tôi không dám cười cợt, vì tôi hiểu, với con đây thực sự là 1 cú sốc.

Ở tuổi của con, "chia tay" một người bạn thân không đơn thuần là một cuộc cãi vã. Đó là cơn địa chấn đầu đời, là lần đầu tiên con thấm khía cảm giác bị từ chối, bị phản bội và cô độc. Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, có thể thường sẽ thấy xót xa muốn nhảy vào "sửa chữa" ngay lập tức, muốn mắng đứa trẻ kia hay tìm cách làm lành cho con. Hoặc là như tôi, thấy nó thật hài hước và có phần đáng yêu.

Nhưng mối quan hệ nào rồi cũng sẽ có lúc rạn nứt. Thay vì coi nhẹ cảm xúc đau lòng của con hay trải thảm cho con đi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là nắm tay, dắt con bước qua cơn bão lòng đầu tiên này.

1. Lắng nghe và gọi tên cảm xúc: Đừng coi nhẹ "chuyện trẻ con"

Phản ứng tự nhiên của cha mẹ thường là an ủi kiểu: "Không sao đâu, mai lại chơi với bạn khác!" hoặc "Chuyện trẻ con có gì đâu mà khóc". Nhưng với trẻ, đó là nỗi đau hoàn toàn có thật. Khi bị vô hiệu hóa cảm xúc, trẻ sẽ cảm thấy mình không được hiểu và dần thu mình lại.

Hãy ngồi xuống ngang tầm mắt con, ôm con vào lòng và giúp con gọi tên những gì đang diễn ra: "Con đang thấy rất buồn và giận đúng không?", "Con cảm thấy bị bỏ rơi phải không?". Việc lắng nghe không phán xét giúp con hiểu rằng: Mọi cảm xúc của con lúc này, dù là đau đớn, tức giận hay hụt hẫng... đều hợp lẽ và được đón nhận.

2. Giúp con tách biệt "Hành vi của bạn" và "Giá trị của con"

Khi bị một người bạn thân quay lưng, đứa trẻ rất dễ rơi vào cái bẫy tự dằn dằn bản thân: "Chắc do mình không đủ tốt", "Chắc tại mình xấu tính nên bạn mới bỏ đi".

Lúc này, cha mẹ cần là gờ giảm xóc cho tâm lý của con. Hãy giải thích cho con hiểu rằng tình bạn thay đổi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Việc bạn không chơi với con nữa không có nghĩa là con xấu xa hay kém cỏi. Đơn giản là tình cảm, sở thích của mỗi người theo thời gian có thể rẽ sang những hướng khác nhau, giống như hai dòng sông chia nhánh.

3. Cho phép con có thời gian "chữa lành" và xả trôi năng lượng tiêu cực

Đừng ép con phải vội vàng tìm bạn mới hay phải "mạnh mẽ lên" ngay lập tức. Hãy cho con khoảng không gian để buồn. Cha mẹ có thể hướng dẫn con giải tỏa cảm xúc bằng những cách lành mạnh:

Vẽ tranh hoặc viết nhật ký xé đi để giải tỏa cơn giận.

Vận động thể thao, chạy nhảy để giải phóng năng lượng dồn nén.

Cùng con làm những việc con thích như nướng bánh, trồng cây, nghe nhạc.

4. Dạy con bài học về sự buông bỏ và ranh giới cá nhân

Khi cơn bão cảm xúc đã dịu xuống, đây là thời điểm vàng để giúp con trưởng thành về mặt trí tuệ cảm xúc (EQ). Hãy trò chuyện với con về việc tôn trọng quyết định của người khác và giữ gìn tự trọng của chính mình.

Nếu bạn đã không muốn chơi cùng, việc nài nỉ hay níu kéo chỉ làm con tổn thương hơn. Hãy dạy con biết chúc phúc cho bạn từ xa và giữ lại những kỷ niệm đẹp, thay vì ôm giữ niềm cay đắng. Tình bạn chân chính phải đến từ hai phía và con hoàn toàn xứng đáng có những người bạn biết trân trọng con.

5. Mở ra những cánh cửa mới

Một khi con đã sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng giúp con mở rộng thế giới của mình. Đưa con tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, các hoạt động thể thao hoặc tạo điều kiện để con giao lưu với những người bạn mới. Đột nhiên con sẽ nhận ra: Thế giới này rất rộng lớn, và ngoài kia còn rất nhiều người bạn tuyệt vời đang chờ đón con.

Kết

Đêm đó, tôi ngồi lại bên giường sau khi bé Cá nhỏ đã thiếp đi, đôi lông mày con thả lỏng hoàn toàn. Chiếc gối vẫn còn hơi ẩm, nhưng tôi biết, sáng mai khi thức dậy, một mầm cây cứng cỏi hơn đã bắt đầu đâm chồi bên trong tâm hồn nhỏ bé ấy.

Đổ vỡ tình bạn đầu đời giống như một vết xước đau đớn, nhưng đó cũng là bài học vỡ lòng giúp con hiểu về tình yêu thương, sự buông bỏ và giá trị của bản thân. Cha mẹ không thể đi hộ con suốt chặng đường đời, cũng không thể bảo vệ con khỏi mọi nỗi đau. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, chúng ta có thể trở thành bến đỗ an toàn nhất, nâng đỡ con trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã.

Bạn đã từng cùng con trải qua khoảnh khắc này chưa, và bạn đã nắm tay con đi qua nó như thế nào?