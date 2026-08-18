Mẹ Khánh Thi khoe khoảnh khắc bé Lisa tập nhảy "cực sung", dân tình phải thốt lên: "Em hết anti nhảy rồi à?"

Mẹ Khánh Thi mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc cô con gái út Lisa tập múa, tập nhảy. Mới 3 tuổi nhưng cô bé đã khiến dân tình không thể rời mắt bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh cùng loạt động tác vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Clip tập nhảy của bé Lisa được mẹ Khánh Thi chia sẻ.

Đáng chú ý, Lisa xuất hiện trong hai phong cách hoàn toàn đối lập: một bên là hình ảnh cô công chúa nhỏ trong chiếc váy hồng bồng bềnh, một bên lại cực kỳ cá tính với quần hộp và áo phông.

Dù diện trang phục nào, Lisa vẫn giữ nguyên vẻ lanh lợi vốn có. Cô bé say sưa thực hiện các động tác được hướng dẫn, lúc thì nghiêm túc tập luyện, lúc lại có những biểu cảm rất đáng yêu.

Điều thú vị là sự thay đổi của Lisa càng khiến khoảnh khắc này được chú ý. Trước đây, trong không ít đoạn clip được Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ, cô út thường tỏ ra khá "hờ hững" với chuyện nhảy múa.

Trong khi mọi người xung quanh hào hứng nhảy theo nhạc, Lisa đôi khi lại chẳng mấy quan tâm. Thậm chí, có lần Phan Hiển trực tiếp nhiệt tình hướng dẫn con gái nhưng ái nữ vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, khiến ông bố kiện tướng không khỏi bất lực.

Chính vì thế, khi chứng kiến Lisa hiện tại chủ động tập luyện, cư dân mạng lập tức thích thú trêu cô bé: "Em hết anti nhảy rồi à?". Câu nói này nhanh chóng trở thành cách ví von hài hước cho sự thay đổi của cô út. Từ chỗ dường như chẳng mấy mặn mà với những bước nhảy, Lisa giờ đã chịu khó nhập cuộc, thậm chí còn theo bố mẹ đến lớp học múa và tập luyện cùng các anh chị lớn.

Thực tế, Lisa đã được làm quen với dancesport từ khi còn rất nhỏ. Khi mới hơn 1 tuổi, cô bé từng theo mẹ đến lớp học nhảy và được Khánh Thi gọi vui là "học viên nhỏ tuổi nhất". Khi ấy, Lisa đã có thể quan sát rồi bắt chước một số động tác dancesport.

Đến khi lên 3, hình ảnh Lisa trong phòng tập xuất hiện thường xuyên hơn. Cô bé được bố mẹ cho làm quen với các bài tập múa, nhảy và những động tác vận động phù hợp với lứa tuổi. Có những khoảnh khắc Lisa tập ép dẻo cùng các chị lớn, đôi chân nhỏ xíu cố gắng làm theo khiến người xem vừa thương vừa buồn cười.

Lisa cũng thường xuyên quan sát và bắt chước chị ba Anna. Khi Anna tập luyện, cô em út không ít lần tìm cách nhập cuộc, làm theo từng động tác của chị. Đây có lẽ cũng là cách Lisa học nhảy tự nhiên nhất: nhìn bố mẹ, nhìn các anh chị rồi tự mình thử sức.

Sinh năm 2023, Lisa có tên thật là Thùy Linh, là con thứ ba và cũng là con út của Khánh Thi - Phan Hiển. Cô bé chào đời sau anh trai Kubi và chị gái Anna. Là con út trong gia đình có bố mẹ đều là những kiện tướng dancesport, Lisa từ nhỏ đã lớn lên giữa phòng tập, âm nhạc và những bước nhảy.

Tuy nhiên, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn để con tiếp xúc với bộ môn này một cách tự nhiên. Ở tuổi lên 3, những gì Lisa thể hiện vẫn chủ yếu là sự tò mò, thích bắt chước và niềm vui khi vận động chứ chưa phải quá trình luyện tập chuyên nghiệp.

Và dù mới chỉ bắt đầu làm quen với những bước nhảy, cô út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đang cho thấy một sự thay đổi đáng yêu: từ cô bé từng "hờ hững" với chuyện nhảy múa, Lisa giờ đã chủ động nhập cuộc và hào hứng khám phá thế giới vũ đạo theo cách rất riêng của mình.