Ngày 16/8, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa thuộc Trung tâm Y khoa Trẻ em Thủ đô (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã gắp thành công một thỏi vàng nặng 50g ra khỏi dạ dày của một bé gái 5 tuổi bằng phương pháp nội soi micro-invasive (xâm lấn tối thiểu).

Trước đó, bé gái ở nhà không may nuốt phải thỏi vàng dài 4,5 cm và nặng 50 gram. Thỏi vàng cứng, nặng và trôi trượt có nguy cơ rất cao làm cọ xát, gây rách niêm mạc dạ dày, dẫn đến thủng nội tạng hoặc xuất huyết ạt. Gia đình đã đưa bé đi nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối do các nơi này không đủ điều kiện thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật cho trẻ nhỏ.

Khi chuyển đến Trung tâm Y khoa Trẻ em, thỏi vàng đã nằm trong dạ dày bé suốt 6 tiếng đồng hồ. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy dị vật vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt "luồng xanh" cấp cứu đặc biệt. Bác sĩ Phó khoa tức tốc từ nhà đến viện, phối hợp cùng ê-kíp gọt giũa từng phút: chuẩn bị sẵn sàng thiết bị nội soi, thòng lọng gắp chuyên dụng và bao cao su bảo vệ. Do thỏi vàng trơn và nặng, dễ bị tuột khi kẹp, ê-kíp đã tính toán tỉ mỉ các phương án dự phòng để tránh tổn thương thêm cho bệnh nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra dưới sự hỗ trợ của gây mê toàn thân. Dù không gian thao tác trong dạ dày bé vô cùng hẹp, bác sĩ cùng điều dưỡng trưởng đã phối hợp nhịp nhàng, dùng thòng lọng kẹp chặt thỏi vàng và từ từ kéo ra theo đường tiêu hóa tự nhiên.

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, thỏi vàng dài 4,5 cm đã được lấy ra nguyên vẹn mà không gây ra bất kỳ vết rách hay chảy máu nào. Sau thủ thuật, sức khỏe của bé gái hoàn toàn ổn định, không xuất hiện triệu chứng bất thường và phục hồi tốt.

Theo Trưởng khoa Tiêu hóa của bệnh viện, các dị vật kim loại nặng và sắc cạnh như thỏi vàng cực kỳ nguy hiểm. Thời gian mắc kẹt càng lâu, nguy cơ gây thủng dạ dày, tắc ruột hay xuất huyết ạt càng lớn. Việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có năng lực nội soi gắp dị vật trong "khung giờ vàng" là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Nguồn: China News Network