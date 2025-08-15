Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ!

Đỗ Quang Vinh, con trai cả của bầu Hiển, là một trong những nhân vật thuộc thế hệ F2 nổi bật của giới tài phiệt Việt Nam. Không chỉ thành công trong công việc với vai trò Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB và Chủ tịch CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Đỗ Quang Vinh còn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình. Anh được mệnh danh là "bố đơn thân nghìn tỷ", cũng như như được nhiều người gọi vui là ông bố "nghiện con" khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc đời thường của 3 nhóc tỳ nhà mình lên mạng xã hội, đồng thời khéo léo trong từng chi tiết chăm sóc các con.

Đỗ Quang Vinh - thiếu gia nhà bầu Hiển chính là ông bố "nghiện con" chính hiệu

Mới đây, Đỗ Quang Vinh đã chia sẻ khoảnh khắc đưa cặp song sinh tên ở nhà Gấu - Thỏ (SN 2019) đi nhập học trường quốc tế. Khoảnh khắc ông bố doanh nhân cùng hai con bước vào cổng trường khiến ai cũng mỉm cười vì quá đáng yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng Đỗ Quang Vinh luôn dành hết sự yêu thương, quan tâm dành cho các con.

Song song với đó, nhiều người không khỏi thắc mắc "cậu ấm cô chiêu" nhà Đỗ Quang Vinh theo học trường nào, có chất lượng ra sao. Theo tìm hiểu, "ông bố nghìn tỷ" này cho con theo học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội - ngôi trường quốc tế có tiếng tại thủ đô.

Phó chủ tịch Đỗ Quang Vinh đưa con đi nhập học. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, trường Quốc tế Anh (BIS) Hà Nội tuyển sinh học sinh từ 2 đến 18 tuổi, áp dụng chương trình kết hợp giữa giáo trình quốc gia Vương quốc Anh và các chương trình quốc tế uy tín như Trung học Quốc tế (IGCSE) và Tú tài Quốc tế (IBDP). Mô hình này hướng tới việc giúp học sinh đạt thành tích học tập vượt trội, đồng thời phát triển toàn diện.

Nhà trường đặt sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của học sinh lên hàng đầu, bảo đảm mỗi em đều nhận được sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm. Các phương pháp giảng dạy được cá nhân hóa nhằm phát huy tối đa tiềm năng của từng học sinh.

Môi trường học tập tại BIS Hà Nội được đánh giá là thân thiện, gắn kết và khuyến khích học sinh nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.

Là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia, học sinh tại BIS Hà Nội còn được tham gia các chương trình hợp tác toàn cầu với những tổ chức danh tiếng như Học viện Nghệ thuật Juilliard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Khuôn viên của trường được bao phủ bởi nhiều cây xanh, tạo nên môi trường yên tĩnh và thoáng đãng, phù hợp cho việc học tập và phát triển. Các khu vực dành cho nghệ thuật được thiết kế sáng tạo, tràn ngập ánh sáng, giúp học sinh thỏa sức thể hiện ý tưởng. Hệ thống lớp học, phòng công nghệ đa dạng cùng không gian STEAM Maker mang đến cơ hội trải nghiệm và khơi gợi tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, khu thể thao hiện đại tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động.

Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội.

Đối với năm học 2025/26, học phí của trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội được quy định khá rõ như sau:

Bước nộp hồ sơ

Phụ huynh cần hoàn thành biểu mẫu đăng ký tuyển sinh cho con của mình. Ở bước này, nhà trường thu Phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại là 4.500.000 VND mỗi học sinh để thực hiện bài đánh giá đầu vào phù hợp với độ tuổi.

Bước nhập học

Khi nhà trường hoàn thành bài đánh giá đầu vào và gửi thư thông báo trúng tuyển, các phụ huynh phải phản hồi chính thức đồng ý nhập học cho con tại trường. Tất cả phụ huynh phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới nhất của nhà trường và giữ suất học cho con mình bằng cách đóng Phí nhập học không hoàn lại là 70.800.000 VND, tuy nhiên khoản phí này chỉ áp dụng cho học sinh Tiểu học và Trung học. Phí nhập học cho khối Mầm non là 23.600.000 VND. Khi học sinh chuyển từ Khối Mầm non lên Khối Tiểu học, phụ huynh sẽ cần phải đóng thêm khoản chênh lệch về Phí nhập học tại thời điểm ghi danh.

Bên cạnh đó còn có một khoản đặt cọc là 23.600.000 VND, nhà trường sẽ hoàn trả lại cho phụ huynh khi học sinh rời trường, với điều kiện phụ huynh phải gửi thông báo chính thức cho nhà trường bằng văn bản trước 90 ngày. Khoản đặt cọc chỉ áp dụng cho học sinh Tiểu học và Trung học. Khi học sinh vị chuyển từ Khối Mầm non lên Khối Tiểu học, phụ huynh sẽ cần đóng khoản đặt cọc này.

Mức học phí của nhà trường áp dụng cho năm học mới nhất.

Từ việc chọn trường cho con, có thể thấy thiếu gia Đỗ Quang Vinh rất đầu tư cho việc giáo dục con cái. Dù bận rộn công việc, ông bố này vẫn vô cùng khéo léo trong khoản nuôi dạy trẻ nhỏ.

Anh quan niệm: "Mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt lễ phép. Đó là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người". Chia sẻ của Quang Vinh nhận được nhiều sự đồng tình, bày tỏ cùng chung quan điểm với đại thiếu gia.