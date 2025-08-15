"Bố đơn thân nghìn tỷ" nhà bầu Hiển khoe body 6 múi cực phẩm, vibe khác hẳn lúc chăm con

Thời gian gần đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - thiếu gia nhà bầu Hiển - liên tục khoe hình ảnh miệt mài tập gym "độ dáng". Sau những giờ làm việc căng thẳng với lịch trình dày đặc, vị Chủ tịch trẻ tuổi xả stress trong phòng gym, mong ngày lấy lại vóc dáng cực phẩm. Và không để hội chị em phải chờ lâu, "bố đơn thân nghìn tỷ" đình đám showbiz vừa tung ảnh "thành quả" với cơ bắp săn chắc khiến netizen trầm trồ.

Trên trang cá nhân, anh chồng Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc tự tin selfie trước gương, tự tay mở cúc áo sơ mi, rồi vén tà áo lên để lộ cơ bụng 6 múi sắc nét, thân hình săn chắc và bờ vai rộng vững chãi. Chỉ một bức ảnh selfie nhưng khí chất và vẻ ngoài chuẩn soái ca đã đủ khiến dân tình rần rần chú ý.

Khung hình khoe múi nóng bỏng này, đối lập hẳn với lúc Đỗ Quang Vinh "vào vai" bố đơn thân nghìn tỷ hot nhất showbiz Việt. Khi làm bố, thiếu gia cả nhà bầu Hiển lại khiến người hâm mộ tan chảy với biểu cảm dịu dàng ôm con gái nhỏ trong vòng tay. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương, anh diện áo kẻ giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu. Con gái thứ 3 của Đỗ Quang Vinh mặc váy trắng bồng bềnh nằm trong vòng tay bố, đầu đội nơ xinh xắn, gương mặt dễ thương được nhận xét có nhiều nét giống bố.

Từ hình ảnh khoe body "cực phẩm" đến khoảnh khắc làm bố ấm áp, cậu cả nhà bầu Hiển cho thấy hai mảng màu đối lập nhưng đều cực cuốn hút. Anh vừa là một người đàn ông thành đạt, sở hữu ngoại hình đỉnh cao, vừa là ông bố đơn thân tận tâm, khéo léo chăm con.

Dân mạng không tiếc lời khen ngợi: "Body đỉnh quá, mà ánh mắt ôm con mới thật sự cuốn", "Đẹp trai, giàu có, giỏi chăm con - combo khiến hội chị em mơ ước", "Người ta vừa tập gym vừa chăm con, còn mình thì chỉ chăm… ăn vặt"...

Rõ ràng, dù xuất hiện với hình ảnh nào, "bố đơn thân nghìn tỷ" nhà bầu Hiển vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội bàn tán không ngừng.



