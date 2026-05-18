Tiền đạo Bùi Vĩ Hào khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng bà xã Thảo Vy tổ chức tiệc đầy tháng cho hai con trai. Nam cầu thủ không giấu được niềm vui khi đón 2 bé song sinh.

Buổi tiệc được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng với nhiều hoa tươi và bánh ngọt. Trong ảnh, vợ chồng Vĩ Hào mỗi người bế một bé, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Vợ chồng Vĩ Hào đặt tên cho 2 con là Vĩ Khôi và Vĩ Minh.

Việc Bùi Vĩ Hào lên chức cha ở tuổi 23 là một bất ngờ thú vị với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đó, anh cũng là một trong số ít những cầu thủ trẻ quyết định "yên bề gia thất" sớm khi kết hôn vào năm 2023. Quyết định này dường như đã mang lại sự ổn định và động lực lớn cho sự nghiệp của anh.

Bùi Vĩ Hào sinh năm 2003 là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,80 m, tốc độ bứt phá ấn tượng cùng khả năng xử lý bóng khéo léo, từng được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro ( 3,8 tỷ đồng ).

Vĩ Hào cưới năm 2023

Vĩ Hào từng cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 và giành Huy chương Đồng SEA Games 32. Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của anh chính là cùng Đội tuyển quốc gia đăng quang tại AFF Cup 2024, nơi anh đóng vai trò là "quân bài tẩy" chiến lược trên hàng công. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2024 tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ Vĩ Khôi và Vĩ Minh chắc chắn sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao nhất, tiếp thêm sức mạnh cho ông bố trẻ mỗi khi ra sân thi đấu. Nhiều đồng đội và người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, mong hai bé hay ăn chóng lớn và gia đình nhỏ của nam tiền đạo luôn tràn ngập tiếng cười.

