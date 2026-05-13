Mới đây, mẹ bỉm Phương Oanh khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh mừng sinh nhật hai con song sinh Jimmy và Jenny tròn 2 tuổi. Không phải một bộ ảnh cầu kỳ trong studio, những khoảnh khắc được nữ diễn viên đăng tải lại mang màu sắc rất đời thường, trong trẻo và đầy cảm xúc: Ba mẹ con cùng chơi đùa trong chuyến đi biển gần đây, cùng cười, cùng ôm nhau và tận hưởng những phút giây bình yên bên nhau.

Mới ngày nào, Phương Oanh còn xúc động thông báo tin vui khi chào đón cặp song sinh một trai một gái ra đời vào tháng 5/2024, vậy mà giờ đây hai nhóc tỳ đã bước vào tuổi lên 2. Từ những em bé nhỏ xíu vừa lọt lòng, rồi đến lúc chập chững tập đi, bi bô những tiếng đầu đời, Jimmy và Jenny nay đã lớn, lanh lợi, hiếu động và có những biểu cảm khiến ai nhìn cũng phải bật cười.

Hành trình khôn lớn của hai con được Phương Oanh lưu giữ qua từng bức ảnh, từng đoạn clip, để mỗi lần nhìn lại, người hâm mộ cũng như được chứng kiến một phần tuổi thơ đáng yêu của cặp song sinh nhà Phương Oanh.

Trong bộ ảnh sinh nhật tuổi lên 2, điều khiến dân tình ấm lòng nhất chính là sự gắn bó của ba mẹ con. Phương Oanh xuất hiện với hình ảnh một người mẹ rạng rỡ, dịu dàng, thoải mái chơi đùa cùng hai con trên bãi biển. Không cần tạo dáng quá nhiều, những cái ôm, nụ cười và ánh mắt của ba mẹ con cũng đủ khiến khung hình trở nên ngọt ngào.

Với những ai theo dõi Phương Oanh từ ngày cô mang thai, sinh con đến khi trở thành mẹ bỉm toàn thời gian, khoảnh khắc này càng thêm xúc động. Bởi phía sau sự tươi tắn ấy là cả một hành trình chăm sóc hai em bé song sinh không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên luôn chọn cách chia sẻ mọi thứ bằng năng lượng tích cực, vui vẻ và đầy yêu thương.

Bước sang tuổi lên 2, Jimmy và Jenny cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mà nhiều phụ huynh gọi vui là "khủng hoảng tuổi lên 2". Đây là thời điểm các em bé bắt đầu có cá tính rõ hơn, biết thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn, lúc vui thì cười giòn tan, lúc không vừa ý thì có thể hờn dỗi, mè nheo hoặc ăn vạ rất đáng yêu.

Phương Oanh cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của hai con trên mạng xã hội. Có lúc cặp song sinh cùng nhau hờn dỗi, có lúc lại thi nhau gào khóc khiến mẹ vừa bất lực vừa buồn cười. Chính những hình ảnh rất thật ấy lại khiến khán giả càng thêm yêu mến gia đình nhỏ của cô, bởi đó là những lát cắt quen thuộc trong hành trình làm mẹ của bất kỳ mẹ bỉm nào.

Điều thú vị là dù mới 2 tuổi, Jimmy và Jenny đã bộc lộ nhiều nét tính cách riêng. Nếu cô em Jenny thường được nhận xét có phần nhẹ nhàng, đáng yêu thì anh trai Jimmy lại khiến dân tình thích thú vì dáng vẻ "anh cả" rất rõ. Dù chỉ lớn hơn em gái "vài phút", Jimmy nhiều lần được mẹ Phương Oanh chia sẻ là đã biết quan tâm và chăm lo cho em gái.

Những khoảnh khắc cậu bé đứng cạnh em gái, để ý đến em hay ra dáng bảo vệ em khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đáng yêu. Ở tuổi lên 2, sự quan tâm ấy có thể còn rất ngây ngô, nhưng cũng đủ làm người lớn tan chảy vì tình cảm anh em tự nhiên, trong sáng.

Có thể thấy, ở tuổi lên 2, Jimmy và Jenny đang bước vào một cột mốc rất đáng nhớ. Hai bé không còn là những em bé sơ sinh nằm ngoan trong vòng tay mẹ, mà đã bắt đầu có thế giới riêng, cảm xúc riêng và những bước đi đầu tiên trong hành trình khám phá cuộc sống.

Với Phương Oanh hay bất kỳ mẹ bỉm nào, mỗi ngày bên con có lẽ đều là một trải nghiệm mới, có lúc vất vả vì những màn ăn vạ tuổi lên 2, có lúc xúc động vì thấy con lớn thêm một chút, nhưng trên hết vẫn là niềm hạnh phúc của một người mẹ được đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc.