Vừa là "bà ngoại hot nhất MXH”, vừa là "hotmom" tuổi ngoài 50, cô Văn Thùy Dương hé lộ câu chuyện thú vị của cặp song sinh Cơm - Canh

Cô Văn Thùy Dương - con gái cố nhà giáo Văn Như Cương, nhiều người vẫn gọi thân mật là "bà ngoại hot nhất MXH", gần đây lại khiến cộng đồng mạng rần rần khi có chuyến bay sang Úc thăm con gái út Đặng Tiểu Tô Sa và đặc biệt là "công chúa nhỏ" Coco.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý không chỉ là vai trò bà ngoại, mà còn là hình ảnh một "hotmom" - mẹ của cặp song sinh Cơm Canh. Cô Văn Thùy Dương có 4 người con: ngoài con gái Tô Sa, còn có con cả là Văn Quỳnh (đã lập gia đình với ca nương Kiều Anh) và hai bé trai song sinh sinh vào cuối năm 2019, sau khi cô tái hôn. Luôn tất bật giữa hai thiên chức: làm mẹ, làm bà nhưng cô vẫn giữ được phong cách trẻ trung, năng động.

Mới đây, "bà ngoại hot nhất MXH" chia sẻ khoảnh khắc sang Úc để thăm cô công chúa nhỏ Coco và con gái Tô Sa. Cô Văn Thùy Dương bộc bạch một tâm trạng rất nhiều cảm xúc: "Ở nhà thì nhớ cháu! Sang với cháu thì lại nhớ con, nhớ lúc chúng nó lí lắc bên cạnh, lúc chúng nó luyên thuyên với mình! Ôi chao là nhớ!" - lời tâm sự đậm chất "mẹ và bà ngoại" của cô khiến nhiều người xúc động.

Nỗi nhớ ấy chính là dành cho hai cậu con trai song sinh Cơm và Canh đang ở nhà. Hai cậu bé này chào đời vào cuối năm 2019, khi cô Văn Thùy Dương đã ở tuổi 47. Hiện tại, Cơm và Canh đã 6 tuổi và đang học lớp 1.

"Mình mắng Cơm vì Cơm chưa ngoan. Cơm không dám cãi nhưng phụng phịu với Canh rằng: Mẹ không yêu anh rồi. Canh bảo: Mẹ yêu anh, mẹ yêu anh mẹ mới dạy anh, để ra xã hội không chê cười anh" - cô Văn Thùy Dương kể lại.

Cô Văn Thùy Dương kể lại câu chuyện của hai anh em Cơm Canh.

Sang Úc thăm con gái và cháu ngoại bé bỏng, nhưng trái tim người mẹ vẫn chia làm hai nửa: một nửa ở đây với Coco và Tiểu Sa, một nửa vẫn dõi theo Cơm - Canh đang ở nhà.

Người ta nói phụ nữ sinh con muộn thường vất vả, nhưng nhìn cô Văn Thùy Dương, ai cũng thấy một năng lượng rất khác: vui tươi, mềm mại, hết lòng yêu thương với gia đình. Cô vừa là mẹ của những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa là bà ngoại của một thiên thần mới chào đời, và trong mỗi vai trò, cô đều hết lòng bằng tình yêu giản dị nhất.