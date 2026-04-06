Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ Khoa Sơ sinh vừa điều trị thành công cho cặp song sinh sinh cực non ở tuần thai 27 tuần 6 ngày, với cân nặng khi chào đời chỉ 900gram và 950gram, sau hơn 2 tháng chăm sóc tích cực.

Sản phụ H.T.T.S (23 tuổi, ở Nghệ An) mang thai lần đầu nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khi thai được 25 tuần, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụt cổ tử cung, hở chữ Y, nguy cơ sinh non rất cao. Trong 13 ngày điều trị giữ thai, các bác sĩ đã nỗ lực kéo dài thời gian thai kỳ, nhằm tăng cơ hội sống cho thai nhi.

Tuy nhiên, cuộc sinh non vẫn xảy ra vào ngày 12-1-2026 khi thai được 27 tuần 6 ngày. Hai trẻ chào đời với cân nặng rất thấp, bé gái nặng 950gram và bé trai 900gram. Ngay sau sinh, cả hai được hồi sức tích cực và chuyển đến Khoa Sơ sinh.

Theo các bác sĩ, ở tuổi thai 27 tuần, phổi của trẻ chưa trưởng thành, không thể tự thở. Hai trẻ đều bị suy hô hấp nặng do bệnh màng trong, phải sử dụng thuốc hỗ trợ phổi Curosurf, thở máy xâm nhập trong 9 ngày. Sau đó, hai bé được tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng CPAP thêm 32 ngày.

Cặp song sinh sinh cực non tháng đủ điều kiện được xuất viện. Ảnh: BVCC.

Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn khi cả hai trẻ đều đối mặt với các biến chứng nặng. Bé gái mắc bệnh màng trong độ IV, kèm rối loạn đông máu nặng phải truyền huyết tương tươi đông lạnh, thiếu máu và nhiễm trùng sơ sinh. Trong khi đó, bé trai bị bệnh màng trong độ III và nhiễm trùng sớm sau sinh.

Những ngày đầu đời, các con chưa thể bú mẹ. Sự sống được nuôi bằng từng giọt dịch truyền tĩnh mạch. Sau đó là từng ml sữa tăng lên rất chậm, rất thận trọng như cách các con đang từng chút một học cách ở lại với thế giới này. Phải đến khi đạt khoảng 34 tuần tuổi hiệu chỉnh, người mẹ mới lần đầu tiên được vào gặp con.

Gần 2 tháng trời, người mẹ mới có thể được chạm vào con, bế con vào lòng và tập cho con bú. Từ ngày đó, mỗi ngày mẹ đều đếm thời gian để được vào Khoa. Không phải để làm điều gì lớn lao mà chỉ để nhìn con thêm một chút, chạm con thêm một lần, và tin rằng con đang lớn và khỏe lên từng ngày.

Hiện bé gái 63 ngày tuổi đạt 1.800g và bé trai 59 ngày tuổi đạt 1.750g. Hai em bé đủ điều kiện ra viện, hiện tại, mỗi bé đã khoảng 3kg.

Các bác sĩ cho biết, với trẻ sinh cực non, mỗi tiến triển dù nhỏ như ổn định nhịp thở, giảm dần hỗ trợ máy hay tăng thêm lượng sữa đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hồi phục.

Trường hợp này cho thấy, hiệu quả của việc điều trị tích cực, theo dõi sát sao tại Khoa Sơ sinh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình trong chăm sóc trẻ sinh non. Hiện sức khỏe của hai trẻ ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại nhà.