Tiệc sinh nhật hai “bánh bèo” nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Hai bé Nami và Suli sinh cùng ngày cùng tháng, cách nhau đúng 1 năm

Hai cô con gái Nami và Suli nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn tiếp tục khiến người hâm mộ "tan chảy" với một bữa tiệc sinh nhật ngập tràn sắc màu, tiếng cười và những khoảnh khắc gia đình vô cùng đáng yêu.

Không chỉ được ba Dương và mẹ Lucie Nguyễn chăm chút từng chi tiết, ngày vui của hai "bánh bèo" còn có sự góp mặt của đông đảo sao Việt, các gia đình nổi tiếng cùng dàn hotkid đình đám.

Xuất hiện tại bữa tiệc có những gương mặt thân thiết với gia đình như Kỳ Duyên, Thiên Ân, gia đình Trinh Phạm, TikToker Long Chun cùng bé Cốm, gia đình Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng cùng hai cô bé Bona và Boni.

Sự xuất hiện của các gia đình từng đồng hành cùng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn trong chương trình "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân" càng khiến không khí buổi tiệc thêm phần thân mật, giống như một cuộc hội ngộ của những ông bố, bà mẹ và các em bé được khán giả yêu mến.

Điểm nhấn dễ thương nhất của bữa tiệc chính là không gian được ba Dương và mẹ Lucie Nguyễn kỳ công chuẩn bị dành riêng cho hai cô con gái. Khắp nơi được phủ đầy bóng bay, những góc trang trí xinh xắn cùng khu vực vui chơi để các em bé thỏa sức khám phá.

Và có lẽ món quà đặc biệt nhất mà hai cô con gái nhận được lại không nằm ở những món đồ vật chất. Ba Dương đã tự sáng tác và trực tiếp hát tặng Nami, Suli một ca khúc nhân ngày sinh nhật.

Khoảnh khắc người bố trẻ tự mình viết nhạc, cất tiếng hát dành cho hai cô con gái khiến bữa tiệc trở nên xúc động hơn. Với Tuấn Dương, từng khoảnh khắc con lớn lên đều đáng được lưu giữ, và bài hát riêng dành cho hai "công chúa nhỏ" chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của gia đình.

Nami là con gái đầu lòng của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, sinh năm 2023. Bé có tên ở nhà là Nami, còn tên thật được ba Dương từng tiết lộ là Trần Xuân Vũ - một cái tên khiến nhiều người bất ngờ bởi nghe khá mạnh mẽ so với vẻ ngoài điệu đà của cô bé.

Trong khi đó, em út Suli sinh năm 2024 và được bố mẹ đặt tên thân mật là Suli. Đặc biệt nhất là hai chị em Nami và Suli cùng sinh ngày 15/8 và cách nhau đúng một năm. Nếu Nami thường được yêu mến bởi vẻ ngoài ngọt ngào, điệu đà thì Suli lại nổi tiếng với sự lém lỉnh, độc lập và đặc biệt là niềm đam mê ăn uống.

Trước ngày tổ chức sinh nhật, gia đình cũng thực hiện một bộ ảnh đặc biệt dành cho hai cô bé. Trong những khung hình ngọt ngào, Nami và Suli cùng vui đùa bên những chú vịt con, tạo nên những khoảnh khắc vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Hình ảnh hai chị em ríu rít chơi đùa, lúc tò mò khám phá, lúc vô tư tạo dáng khiến bộ ảnh mang đậm màu sắc tuổi thơ.

Buổi tiệc sinh nhật của Nami và Suli không chỉ là một ngày vui mà còn là dấu mốc ghi lại hành trình hai cô con gái nhỏ đang lớn lên từng ngày. Với Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là được nhìn hai "bánh bèo" của mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và luôn ngập tràn tiếng cười bên những người thân yêu.