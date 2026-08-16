Hai "bánh bèo" nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn đi học trở lại, màn nhập học ở trường quốc tế của hai chị em khiến ba mẹ “dở khóc dở cười”

Sau hơn một tháng rưỡi nghỉ hè, hai cô con gái nhỏ của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn đã chính thức quay trở lại trường học.

Năm nay, bé Nami bước vào lớp 3 tuổi với cô giáo và những người bạn mới, còn em gái Suli là ngày đầy tiên đi học. Cả hai đều được ba Dương và mẹ Lucie cho theo học tại một trường song ngữ quốc tế có mức học phí lên tới vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngày đầu trở lại trường, Nami khiến ba mẹ khá vất vả khi phải làm quen lại từ đầu. Ba Dương hài hước kể: "Hai chị em hôm nay là đến trường để khai giảng rồi nhận lớp học mới. Nami thì năm nay lên lớp 3 tuổi, lớp mới, cô mới, bạn mới, mọi thứ là làm quen lại từ đầu. Bước vào lớp thấy ai cũng lạ hoắc, sợ khóc, khóc gọi là rách rời rơi xuống luôn. Ba mẹ phải dỗ mãi".

So với chị gái, Suli lại khiến cả ba Dương lẫn mẹ Lucie bất ngờ vì màn nhập học quá đỗi nhẹ nhàng. Trước đó, "mom Dương" đã lo cô con gái út trong ngày đầu đi học sẽ khóc lớn, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Suli nhanh chóng hòa nhập, vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, chẳng hề tỏ ra xa lạ hay sợ sệt.

Thậm chí, tình huống bất ngờ còn xảy ra vào lúc tan học. Nếu nhiều em bé thường khóc vì không muốn rời xa bố mẹ thì Suli lại khóc vì... không muốn về nhà. Ba Dương kể: "Thế còn Suli, tưởng là khóc tợn lên nhưng cuối cùng lại không khóc. Vui vẻ hòa đồng, tất cả đều là anh em. Lúc đi học thì không khóc, lúc đón về thì mới khóc cơ. Muốn ở lại chơi tiếp, học tiếp. Nói chung là con cái mỗi đứa nó một tính một nết nên khó chiều".

Ba Dương còn "tức cảnh sinh thơ", làm luôn một bài thơ mừng ngày hai con đi học:

"Sáng ra thức dậy thật nhanh

Đánh răng rửa mặt, học hành chờ ta.

Dắt con vào lớp rồi ra

Nhìn con đi học mà ba vui lòng".

Tưởng hai con đi học, ba mẹ được nghỉ ngơi. Nào ngờ ba Dương lại một lần nữa "than trời" về lịch học của hai bánh bèo. Hiện tại, do các bé mới bắt đầu năm học, thời gian học mỗi ngày tạm thời chỉ kéo dài 2 tiếng và được chia thành hai ca. Một bé học từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, bé còn lại học từ 10 giờ đến 12 giờ.

Chia sẻ về lịch trình này, "mom Dương" vừa bất lực vừa hài hước: "Đang vui vẻ tự nhiên cô thông báo cho mình tin khó nói luôn". Anh còn dí dỏm than thở rằng năm ngoái các con nghỉ nhiều đến mức "một nửa chữ tiếng Anh" cũng chưa biết, nên năm nay nếu ngày nào cũng đến lớp điểm danh rồi về thì các con có nguy cơ "khê mất".

Lịch học lệch giờ cũng đồng nghĩa ba mẹ gần như phải dành trọn buổi sáng để đưa đón hai cô con gái. "Một đứa thì đi học từ 8 - 10 giờ sáng. Đứa còn lại thì đi học từ 10 - 12 giờ sáng. Đưa đứa này đi học, về nhà một cái là đến giờ đưa đứa kia đi học. Xong rồi đón đứa này về một cái, thì lại đến giờ đón đứa kia về" - ba Dương hài hước chia sẻ.

Dù bận rộn, ngày đầu đến trường của Nami và Suli vẫn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu cho gia đình. Một cô chị còn bỡ ngỡ với lớp mới, một cô em lại vô cùng dạn dĩ trong lần đầu đi học.

Hai tính cách đối lập của hai "bánh bèo" cũng cho thấy mỗi em bé đều có cách thích nghi riêng. Với ba Dương và mẹ Lucie, hành trình đồng hành cùng hai con trong năm học mới có lẽ sẽ tiếp tục là những ngày vừa tất bật, vừa nhiều tiếng cười.