Màn dỗ con đầy cảm lạnh của cán bộ Đông Hùng: Nhìn biểu cảm của bé Lam mà "gai cô gai dì" vừa thương vừa buồn cười

Trên sân khấu, anh tài Đông Hùng là nam ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, đầy uy lực. Ấy thế mà khi về nhà đứng trước "sếp nhỏ" - cô con gái Khiết Lam, "cán bộ" lại rơi vào cảnh... "thất thế" vô cùng hài hước!

Cán bộ Đông Hùng và bé Khiết Lam

Đoạn clip mở đầu bằng khoảnh khắc cực kỳ kì đáng yêu, bé Lam đang đứng cạnh cây đàn piano, mặt nghệt ra, ngón tay đưa lên miệng gặm băn khoăn vì không hiểu bố Hùng đang làm gì nữa.

Thấy con gái có vẻ hoang mang, ông bố liền hỏi: "Bố hát to quá con sợ à? Thế bố hát bé thôi nhé". Những tưởng hỏi xong thì cán bộ Hùng sẽ hạ bớt âm lượng xuống để dỗ dành con gái. Ấy thế nhưng màn dỗ con này nó lạ lắm!

Bố Hùng vừa bấm phím đàn vừa cất giọng luyện thanh cực êm, nhưng... rốt cuộc vẫn xài hết "thanh mana" mà xả một nốt "Áaa!" vang rền cả phòng!

Pha "hát bé" này của bố Hùng khiến bé Lam như muốn "rớt đĩa": ánh mắt ngơ ngác, biểu cảm hoang mang đến mức bố Hùng phải vội vàng ôm chồm lấy con, dỗ dành rối rít: "Hí hí hí... ôi thương thương thương!".

Thấy con gái dường như đã lấy lại bình tĩnh, Đông Hùng liền bế công chúa vào lòng để bắt đầu buổi học nhạc chính thức.

Hai bố con thay phiên nhau nhấn phím và thử giọng. Bé Lam xem chừng cũng gen "con nhà nòi" lắm, tung hứng cực chuẩn nốt, lại còn bonus thêm nụ cười tít mắt, điệu cười "hí hí hí" cực đặc trưng khiến ai xem cũng phải "tan chảy".

Sau khi warm-up xong, bố Hùng đệm đàn cho Xu trổ tài hát bài Cả nhà thương nhau. Cô bé nghêu ngao hát theo giai điệu đầy tự tin và thần thái, tạo nên một khung cảnh luyện thanh vừa buồn cười vừa vô cùng ấm áp.

Nhìn khoảnh khắc tương tác siêu đáng yêu này mới thấy bé Lam quả thực là "trái ngọt" tuyệt vời của gia đình Đông Hùng.

Công chúa nhỏ của cán bộ Đông Hùng tên thật là Nguyễn Khiết Lam sinh ngày 8/11/2020. Cô bé là con gái đầu lòng của Đông Hùng và bà xã Anh Minh (kém anh 6 tuổi, từng theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội). Cả bố và mẹ đều là dân nghệ thuật nên từ nhỏ bé Lam đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, cảm âm chuẩn và cực kỳ bạo dạn.

Không chỉ quậy ở nhà, cô bé từng nhiều lần bước lên sân khấu tặng hoa và song ca cùng bố trong các buổi mini show. Đặc biệt, hai bố con từng cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình VTV3 trong chương trình Khách sạn 5 sao và thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Sau những sóng gió và thăng trầm gia đình thời trẻ, sự xuất hiện của bà xã Anh Minh cùng cô con gái nhỏ Khiết Lam chính là điểm tựa lớn nhất giúp Đông Hùng tìm lại sự cân bằng, hạnh phúc giản dị và thăng hoa hơn trong sự nghiệp ca hát.