Thúy Ngân ngang hàng với hot TikToker, màn đọ sắc này có khập khiễng quá không?

Những khung hình “đọ sắc” từ lâu đã trở thành tầm ngắm quen thuộc của cộng đồng mạng, nơi mỗi biểu cảm, góc mặt, tạo hình hay biểu cảm đều có thể trở thành tâm điểm tranh luận. Mới đây, khoảnh khắc Thúy Ngân ngồi ngang hàng với TikToker Xuân Ca tại một sự kiện nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên MXH. Chưa cần bàn sâu đến visual, sự đối lập giữa làn da nâu khỏe khoắn và nước da trắng sáng của 2 người đẹp đã đủ để khiến cư dân mạng chia phe so sánh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc đặt cả 2 lên một bàn cân là khá khập khiễng. Bởi lẽ, bên cạnh yếu tố ngoại hình, Thúy Ngân vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao, một diễn viên chuyên nghiệp ở cả nhan sắc, dáng ngồi, ánh nhìn đến phong thái.

Thúy Ngân ngồi ngang hàng với Xuân Ca tại 1 sự kiện gây xôn xao. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện trong cùng khung hình, Thúy Ngân và Xuân Ca tạo nên sự đối lập rõ rệt. Xuân Ca mang đến giao diện da nâu khỏe khoắn nhưng lại chọn mặc váy hồng pastel ôm dáng, thiết kế cổ vuông cùng phần dây mảnh nhằm khoe lợi thế vòng 1. Hot TikToker sinh năm 2001 lựa chọn kiểu tóc búi thấp để hợp với váy, nhưng lại không hợp với giao diện khá "chiến", đáng nhẽ cần sự trẻ trung hơn. Trong khi đó, Thúy Ngân lại "đốn tim" cộng đồng mạng với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo với làn da trắng mịn. Chiếc váy xanh nhạt đính nơ và lớp voan mỏng tạo cảm giác nhẹ nhàng hợp với phong thái của người đẹp, đồng thời kiểu tóc uốn lọn thả vai càng tăng thêm nét nữ tính cho người đẹp.

Nhiều ý kiến cho rằng màn so sánh này khá khập khiễng.

Hầu hết đều thắc mắc về việc Xuân Ca nay đã ngang hàng với Thuý Ngân.

Tuy nhiên netizen cũng không phủ nhận việc Xuân Ca khá hợp với tông da nâu khoẻ khoắn này.

Những năm gần đây, nhan sắc của Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng rõ rệt, chuyển mình từ nét đẹp hiền hòa sang sắc sảo, cuốn hút hơn. Gương mặt cô vẫn giữ được sự hài hòa vốn có nhưng các đường nét như sống mũi, đôi mắt hay bờ môi dường như ngày càng “lên nét”, tạo nên tổng thể ấn tượng và có chiều sâu hơn. Làn da trắng sáng, mịn màng cũng góp phần giúp visual của nữ diễn viên luôn nổi bật trong mọi khung hình. Bên cạnh đó, vóc dáng quyến rũ cùng việc lựa chọn layout makeup, tạo hình phù hợp khiến Thúy Ngân ghi điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Thúy Ngân là một trong những mỹ nhân Vbiz rất được yêu thích hiện nay. (Nguồn: Instagram)

Xuân Ca là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật nhờ phong cách cá tính và visual ngày càng lột xác rõ rệt. Xuất thân từ idol group nhưng phải đến khi chuyển hướng sang TikTok, cô mới thực sự gây chú ý với loạt video dance cuốn hút, thu về hàng triệu lượt xem. Hot TikToker theo đuổi vibe gợi cảm với body quyến rũ cùng làn da nâu khỏe khoắn.