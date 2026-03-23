5 thỏi son lâu trôi: Màu đẹp mà không sợ khô môi, dễ dùng hàng ngày

Với nhiều cô gái, son môi là món đồ làm đẹp không thể thiếu mỗi ngày. Tuy nhiên, không ít người vẫn e ngại những dòng son lâu trôi vì sợ môi bị khô, lộ vảy hoặc tạo cảm giác nặng môi khi sử dụng lâu. Thực tế, các thương hiệu mỹ phẩm hiện nay đã cải tiến công thức son tint và son nước khá nhiều, giúp màu son bám lâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm và độ bóng nhẹ cho đôi môi. Nhờ đó, bạn hoàn toàn có thể vừa sở hữu màu môi tươi tắn suốt nhiều giờ vừa tránh được tình trạng môi khô căng khó chịu. Nếu đang tìm kiếm những thỏi son lâu trôi nhưng vẫn dễ dùng hàng ngày, dưới đây là 5 lựa chọn đáng chú ý.

1. TONYMOLY Perfect Lips Shocking Tattoo Lip Tint

TONYMOLY Perfect Lips Shocking Tattoo Lip Tint là dòng son tint lâu trôi khá nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp. Đúng như tên gọi "tattoo", sản phẩm này có khả năng bám màu rất tốt, giúp màu môi giữ được nhiều giờ liền ngay cả khi ăn uống nhẹ. Chất son lỏng nhẹ, khi thoa lên môi nhanh chóng tiệp vào môi và tạo lớp màu trong trẻo. Sau khi lớp son đầu tiên khô lại, môi sẽ có hiệu ứng stain nhẹ giúp màu sắc duy trì lâu hơn. Điểm cộng của dòng son này là màu sắc khá tươi tắn và dễ dùng, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên hằng ngày.

2. hince Mood Enhancer Water Liquid Glow

Nếu yêu thích những dòng son mang hiệu ứng bóng nhẹ, hince Mood Enhancer Water Liquid Glow là lựa chọn khá đáng thử. Thỏi son này nổi bật với lớp finish căng mọng và trong trẻo, giúp đôi môi trông đầy đặn hơn. Chất son dạng nước khá mỏng nhẹ, khi thoa lên môi tạo lớp màu mềm mại và tự nhiên. Sau một thời gian, lớp bóng sẽ giảm nhẹ nhưng màu son vẫn bám lại trên môi khá tốt. Bảng màu của dòng son này cũng được đánh giá cao vì mang phong cách tinh tế, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang điểm khác nhau.

3. Peripera Ink Mood Glowy

Peripera vốn nổi tiếng với những dòng son tint trẻ trung và dễ dùng. Trong đó, Peripera Ink Mood Glowy được nhiều người yêu thích nhờ sự kết hợp giữa khả năng bám màu và hiệu ứng môi căng bóng. Chất son khá mịn và nhẹ môi, không tạo cảm giác dính hay nặng. Khi thoa lên môi, son tạo lớp bóng nhẹ giúp môi trông căng mọng và tươi tắn hơn. Sau khi lớp bóng giảm dần, màu son vẫn để lại lớp stain tự nhiên trên môi, giúp duy trì sắc môi trong nhiều giờ. Bảng màu của dòng son này khá đa dạng, từ những tông cam đào, hồng nhẹ cho đến đỏ trầm, rất phù hợp với phong cách trang điểm hàng ngày của nhiều cô gái.

4. Romand Glasting Water Tint

Romand Glasting Water Tint là một trong những dòng son tint nổi tiếng của thương hiệu Romand và được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Điểm đặc trưng của dòng son này là hiệu ứng "water glow" - lớp màu bên trong kết hợp với lớp bóng trong suốt bên ngoài. Khi vừa thoa, son tạo cảm giác ẩm mượt và bóng nhẹ trên môi. Sau một thời gian, lớp bóng có thể giảm bớt nhưng màu son vẫn giữ lại khá rõ, giúp đôi môi luôn tươi tắn. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ, dòng son này không gây nặng môi và rất phù hợp để sử dụng mỗi ngày. Ngoài ra, bảng màu của Romand Glasting Water Tint cũng rất được ưa chuộng vì dễ dùng, đặc biệt là những tông màu trong trẻo mang phong cách Hàn Quốc.

5. barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint

barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint là dòng son tint mang phong cách trẻ trung, dễ dùng và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sản phẩm có kết cấu nhẹ, giúp son dễ tán và tạo lớp màu mềm mại trên môi. Khi thoa lên môi, son mang lại hiệu ứng hơi bóng nhẹ, giúp môi trông căng mọng và tươi tắn hơn. Sau khi lớp bóng giảm bớt, màu son vẫn bám lại khá tốt, giúp môi giữ được sắc màu tự nhiên trong thời gian dài. Bảng màu của dòng son này chủ yếu xoay quanh những tông màu đào, hồng và đỏ nhẹ, rất phù hợp với phong cách trang điểm trong trẻo và thanh lịch.

Ngày nay, việc tìm một thỏi son vừa bền màu vừa không làm khô môi đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các công thức son cải tiến. Những dòng son tint hiện đại không chỉ giúp màu môi giữ được lâu mà còn mang lại hiệu ứng căng bóng hoặc ẩm mượt nhẹ, giúp đôi môi trông khỏe khoắn và tươi tắn hơn. Nếu bạn thường xuyên bận rộn và không muốn phải dặm lại son nhiều lần trong ngày, những dòng son lâu trôi nhưng nhẹ môi như trên có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Chỉ cần một lớp son mỏng, bạn đã có thể giữ được đôi môi tươi tắn và rạng rỡ suốt nhiều giờ.