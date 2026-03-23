Giày "móng ngựa" của Valentino: 27 triệu đồng cho một thứ khiến chân bạn vừa to vừa không thẩm mỹ có xứng đáng?

Màn xuất hiện của 2 thành viên IVE Rei và Liz mới đây tại một sự kiện của Valentino đang trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Dù gây ấn tượng với diện mạo nổi bật – Rei xinh xắn với mái tóc bob mượt, Liz được ví như búp bê sống nhưng chính đôi giày cao gót mà cả hai lựa chọn mới là chi tiết nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tổng thể trang phục vẫn khá chỉn chu và bắt mắt. Tuy nhiên, khi nhìn từ xa, đôi giày lại tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt: phần mũi hở sâu kết hợp lớp nhựa trong khiến bàn chân như biến dạng ở một số góc nhìn. Nhiều người ví thiết kế này giống móng ngựa, thậm chí mang cảm giác "kỳ dị" hoặc hơi đáng sợ. Bên cạnh đó, cách mix đồ cũng bị cho là chưa thực sự hài hòa, khiến diện mạo 2 ngôi sao trẻ trông già dặn và kém phù hợp với hình ảnh trẻ trung của nhóm. Nhiều netizen xứ Trung còn thẳng thắn gọi đây là đôi giày "móng ngựa".

Cũng từ đây, mọi sự chú ý đổ dồn vào chính thiết kế giày gây tranh cãi của Valentino Révélé Open Toe 105mm, một item đang chia cộng đồng thời trang thành hai luồng ý kiến rõ rệt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi giày này đã mang đến cảm giác rất khác lạ. Vẫn là form pump cao gót quen thuộc với phần gót nhọn thanh mảnh cao khoảng 10,5cm, nhưng điểm khiến Révélé Open Toe trở nên "dị biệt" nằm ở phần mũi giày. Thay vì thiết kế kín mũi cổ điển, Valentino lại cắt xẻ táo bạo, để lộ gần khoảng 2 ngón chân phía trước. Một lớp dây nhựa trong suốt mảnh chạy ngang giữ cố định bàn chân, tạo hiệu ứng như đôi chân "lơ lửng" trên đôi giày.

Nhà Valentino trình làng mẫu giày hở mũi năm 2026. (Nguồn: Valentino)

Chất liệu da lộn (suede) cao cấp giúp tổng thể đôi giày vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của nhà mốt Ý. Thế nhưng, cũng chính sự kết hợp giữa vẻ ngoài thanh lịch của pump cổ điển và chi tiết hở mũi "lạ mắt" lại khiến thiết kế này trở thành chủ đề tranh luận. Nhìn từ góc nghiêng, đôi giày vẫn rất tinh tế, nhưng khi nhìn trực diện, phần ngón chân lộ ra khá nhiều, tạo cảm giác nửa kín nửa hở - điều mà không phải ai cũng thấy dễ chịu.

Hiện tại, Révélé Open Toe 105mm được bán trên website chính thức với mức giá 890 euro, tương đương khoảng 27 triệu đồng. Mức giá không hề "dễ thở" này càng khiến những ý kiến trái chiều trở nên gay gắt hơn. Trên mạng xã hội, không ít người thẳng thắn nhận xét thiết kế "khó hiểu", thậm chí cho rằng đây là một trong những đôi giày xấu nhất của Valentino, "phí tiền" nếu xuống tiền sở hữu.

Mẫu giày này được làm bằng chất liệu da lộn (suede) cao cấp giúp giữ được nét sang trọng đặc trưng của nhà mốt Ý. (Nguồn: Instagram)

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, nhiều tín đồ thời trang lại tỏ ra thích thú với sự phá cách này. Họ cho rằng Révélé Open Toe chính là minh chứng cho tinh thần sáng tạo không giới hạn – điều mà các nhà mốt lớn luôn theo đuổi. Phần mũi hở giúp đôi giày thoáng hơn, giảm cảm giác bó chân so với pump kín mũi truyền thống. Lớp dây trong suốt cũng tạo hiệu ứng thị giác thú vị, khiến đôi chân trông dài và thanh hơn.

Một điểm cộng khác là tính ứng dụng bất ngờ của thiết kế này. Dù thoạt nhìn khá "khó nhằn", nhưng khi được phối cùng quần jeans ống đứng hoặc ống suông, đôi giày lại mang đến tổng thể rất thời thượng. Sự đối lập giữa chất casual của denim và nét "dị biệt" của giày cao gót tạo nên một outfit vừa phóng khoáng vừa cá tính. Với những ai theo đuổi phong cách minimal nhưng muốn có điểm nhấn, đây lại là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Khi mix giày cùng quần jeans sẽ tạo hiệu ứng vô cùng hack chân. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh màu đen cơ bản, Valentino còn tung ra hai phiên bản màu sắc nổi bật hơn là cam và xanh ngọc. Nếu màu đen dễ phối và an toàn, thì hai gam màu còn lại lại hướng đến những fashionista ưa nổi bật, sẵn sàng biến đôi giày thành tâm điểm của outfit.

Đôi giày cao gót này còn có phiên bản màu xanh ngọc và cam. (Nguồn: Instagram)

Thực tế, không phải thiết kế nào của các nhà mốt lớn cũng sinh ra để làm hài lòng số đông. Révélé Open Toe 105mm giống như một "bài test gu", nơi ranh giới giữa xấu và đẹp trở nên mơ hồ, phụ thuộc hoàn toàn vào cách nhìn của mỗi người. Với một số người, đây là một bước đi quá đà. Nhưng với những ai yêu thích sự khác biệt, đôi giày này lại chính là tuyên ngôn cá tính.