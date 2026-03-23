Nữ idol xinh đẹp giấu mặt toàn tập ở concert, fan tiếc tiền mua vé không thấy thần tượng, sự thật lại bất ngờ vô cùng

Xuất hiện với tấm màn che mặt đầy bí ẩn trên sân khấu World Tour mới đây, "thiên nga đen" Mina (TWICE) bất ngờ trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều. Theo đó, ở concert tại Đài Loan (Trung Quốc) gần đây, Mina đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi bước ra sân khấu với một tấm vải xuyên thấu che kín nửa dưới khuôn mặt, ngay lập tức, hình ảnh này đã phá đảo mạng xã hội.

Trong khi nhiều fan "lọt hố" vì diện mạo trông đầy ma mị, thoát tục như một nàng công chúa bước ra từ thần thoại, thì một bộ phận netizen lại lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của thành viên TWICE. Một tài khoản đã gây ra làn sóng tranh cãi khi cho rằng: "Bộ cô ấy định che mặt suốt buổi diễn chỉ vì vừa mới nhổ răng khôn thôi sao? Thật sự không ổn chút nào khi đứng trên sân khấu live mà lại giấu mặt đi như vậy."

Trái ngược với những lời chỉ trích về thái độ chuyên nghiệp, sự thật đằng sau tấm màn che lại là câu chuyện về sự nỗ lực bền bỉ của nữ idol nhà JYP. Theo dòng sự kiện, vào ngày 15/3, Mina từng chia sẻ với fan về tình trạng sức khỏe: "Gần đây hai bên má của mình đột nhiên sưng lên khi đang ở Mỹ. Mình cứ nghĩ bị sâu răng nhưng nha sĩ bảo đó là do răng khôn. Mình rất muốn nhổ nhưng lịch trình không cho phép, vì nếu nhổ mặt sẽ sưng to lắm."

Đến ngày 20/3, để giải quyết dứt điểm cơn đau, Mina đã quyết định nhổ bỏ cùng lúc 2 chiếc răng khôn ở hai bên hàm, kết quả là khuôn mặt của visual cực phẩm này đã bị sưng tấy rõ rệt. Thay vì chọn cách vắng mặt hay xuất hiện với diện mạo không hoàn hảo, Mina đã chọn một giải pháp mang tính "thời trang" hơn: Sử dụng màn che mặt.

Trước những lời công kích vô tình của một bộ phận người hâm mộ, cộng đồng ONCE (fandom của TWICE) đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ thần tượng. Đa số đều cho rằng việc Mina vẫn kiên trì lên sân khấu, thực hiện những vũ đạo khó trong tình trạng đau đớn và hồi phục sau phẫu thuật là một minh chứng của sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

"Mặt cô ấy đang sưng vù và fan nào cũng biết nếu không đeo màn che, những tấm ảnh dìm hàng sẽ tràn lan. Bạn có thực sự là fan không khi đặt ra yêu cầu vô lý như vậy?", "Nhổ răng khôn là một cực hình, việc cô ấy vẫn đứng đó hát và nhảy đã là một sự hy sinh rồi", "Nhìn xem, tấm màn đó thậm chí còn làm cô ấy trông thoát tục hơn bao giờ hết. Một giải pháp thời trang đỉnh cao cho một sự cố thế này!"...

Đứng giữa làn sóng tranh cãi, Mina đã chính thức gửi tâm thư đến người hâm mộ sau đêm diễn tại Đài Bắc. Nữ thần tượng không giấu nổi sự áy náy khi phải xuất hiện với diện mạo không trọn vẹn. Cô tiết lộ rằng cơn đau răng khôn đã vượt quá sức chịu đựng, khiến bản thân không thể chờ đợi đến lịch trình trống vào tận tháng 7 như dự kiến ban đầu. Đáng chú ý, "thiên nga đen" khẳng định việc lên sân khấu với tấm màn che mặt là quyết định cá nhân của cô, thay vì chọn cách vắng mặt để nghỉ ngơi.

"Dù không biết bản thân có giúp ích được gì không nhưng mình vẫn muốn lên sân khấu để góp chút sức lực cho buổi biểu diễn" - lời chia sẻ này của Mina đã đập tan mọi chỉ trích về thái độ. Thay vì coi tấm màn che là một sự "che đậy" thiếu tôn trọng, giờ đây công chúng nhìn nhận nó như một biểu tượng của tinh thần trách nhiệm. Nữ idol thà chấp nhận rủi ro bị chỉ trích về ngoại hình còn hơn là để trống vị trí của mình trên sân khấu, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của fan và nỗ lực của cả nhóm.

Sự việc này một lần nữa dấy lên cuộc thảo luận về những kỳ vọng phi thực tế mà công chúng đặt lên vai các thần tượng K-pop. Mina không chỉ bảo vệ hình ảnh cá nhân mà còn mang đến một khía cạnh thị giác mới mẻ, biến một rắc rối thành một moment thời trang đáng nhớ.

