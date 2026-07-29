Thương hiệu mỹ phẩm của Hồ Ngọc Hà phát thông báo khẩn sau thông tin gây xôn xao

Theo thông báo từ doanh nghiệp, M.O.I Cosmetics đã chủ động gửi công văn đến Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị thu hồi số tiếp nhận công bố đối với các sản phẩm đã hết tồn kho và không còn nằm trong danh mục kinh doanh của công ty.

M.O.I khẳng định đây là thủ tục hành chính được doanh nghiệp chủ động thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT khi ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu hoặc không tiếp tục lưu hành một số dòng sản phẩm. Việc này không phải quyết định thu hồi do sản phẩm vi phạm chất lượng, không an toàn, chứa chất cấm hay ghi nhãn sai quy định .

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 14 doanh nghiệp theo đề nghị tự nguyện. Trong đó có Công ty TNHH M.O.I Cosmetics. Cơ quan quản lý cho biết việc thu hồi được thực hiện vì các doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh những sản phẩm này, không phải do phát hiện vi phạm về chất lượng.

Đại diện M.O.I Cosmetics cũng nhấn mạnh, toàn bộ các sản phẩm hiện công ty đang nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành .

Doanh nghiệp cho biết khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc email chăm sóc khách hàng nếu cần được giải đáp thêm về thông tin liên quan.