Thử đủ mỹ phẩm đắt tiền suốt 10 năm, tuổi 30 tôi chỉ còn dùng 4 món này

Sau nhiều năm thay đổi đủ loại sản phẩm, hiện tại chu trình skincare của tôi gần như chỉ còn cố định với 4 món dưới đây.

Buổi sáng

SK-II Facial Treatment Essence (Nước thần SK-II) + Kem dưỡng Estée Lauder Revitalizing Supreme+

Trước đây khi còn trẻ, da vốn khỏe nên dùng nước thần SK-II tôi không thấy khác biệt quá nhiều, chỉ nhớ nhất là... mùi đặc trưng khá rõ.

Sau này thử qua rất nhiều sản phẩm nhưng vẫn chưa tìm được lựa chọn thật sự ưng ý. Gần tuổi 30, tôi quay lại dùng SK-II và mới thấy giá trị của nó. Mỗi sáng thức dậy, nhìn làn da trong gương thực sự khiến tôi bất ngờ: da khô thoáng, mịn màng, bề mặt láng hơn và tổng thể gương mặt sáng khỏe hơn hẳn. Với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, đây vẫn là sản phẩm rất đáng dùng.

Nơi mua: Estée Lauder

Về kem dưỡng Estée Lauder Revitalizing Supreme+, mùa hè tôi dùng phiên bản mỏng nhẹ. Tôi chỉ thoa một lớp mỏng nhưng vẫn đủ khả năng dưỡng ẩm và hỗ trợ chống lão hóa. Chất kem nhẹ, thấm nhanh, mùi hương cũng rất sang trọng. Với làn da hỗn hợp thiên dầu như tôi, sản phẩm này dùng được gần như quanh năm và kết hợp tốt với kem chống nắng hay lớp trang điểm mà không bị vón hay xung đột.

Đến mùa đông, tôi chuyển sang phiên bản dưỡng ẩm nhiều hơn để tăng khả năng giữ ẩm cho da.

Buổi tối

SK-II Facial Treatment Essence + Estée Lauder Advanced Night Repair (Little Brown Bottle) + Kem dưỡng A Retinol Murad

Tinh chất Advanced Night Repair tuy không còn mang lại cảm giác "kinh ngạc" như những lần đầu sử dụng, nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Đặc biệt mỗi khi da có dấu hiệu thiếu ổn định, chỉ cần dùng một đêm là sáng hôm sau có thể cảm nhận làn da sáng hơn, mịn hơn và được phục hồi tốt hơn.

Nơi mua: Estée Lauder

Retinol thì tôi đã duy trì trong thời gian dài. Với tôi, đây không phải sản phẩm tạo ra thay đổi tức thì mà là một khoản đầu tư lâu dài để duy trì chất lượng làn da.

Nơi mua: Murad

Kem dưỡng Retinol ban đêm của Murad có kết cấu rất mỏng nhẹ, thoa xong da khô ráo khá nhanh, đi ngủ ngay cũng không có cảm giác dính hay bết lên gối.

Tổng kết

Sau 10 năm thử nghiệm nhiều sản phẩm, chu trình chăm sóc da của tôi đã được tối giản còn đúng 4 món với mục tiêu rất rõ ràng: Ổn định hàng rào bảo vệ da + Chống lão hóa + Duy trì hiệu quả lâu dài.