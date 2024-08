Thực phẩm giàu collagen giúp tóc mọc nhanh, chắc khỏe

Tác dụng của collagen đối với mái tóc

Collagen là một loại protein cần thiết để duy trì cấu trúc và sức mạnh của các mô khác nhau trong cơ thể, bao gồm da, xương và tóc.

Collagen hỗ trợ cấu trúc của sợi tóc bằng cách duy trì tính toàn vẹn của nang tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn và phục hồi hư tổn tốt hơn. Collagen cũng củng cố sợi tóc, giúp giảm gãy rụng và chẻ ngọn, góp phần giúp tóc dài và khỏe hơn. Ngoài ra, collagen còn có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, vốn phổ biến do ô nhiễm, tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Các thực phẩm giàu collagen giúp mọc tóc

Trứng

Trứng là nguồn giàu protein và biotin, hai chất dinh dưỡng này được chứng minh là cần thiết cho sự phát triển của tóc. Theo các chuyên gia, biotin rất cần thiết cho việc sản xuất một loại protein tóc gọi là keratin, đó là lý do tại sao các chất bổ sung biotin thường được bán trên thị trường để hỗ trợ sự phát triển của tóc.

Quả mọng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả mọng chứa nhiều hợp chất có lợi và vitamin giúp hỗ trợ sự phát triển của tóc. Chúng rất giàu vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại từ các phân tử có hại gọi là gốc tự do.

Rau chân vịt

Loại lá xanh này chứa nhiều chất dinh dưỡng như folate, sắt và vitamin A và C, rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Theo các chuyên gia, 30 gam rau bina cung cấp tới 20% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi và cá trích rất giàu axit béo omega-3, có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc. Chúng cũng là nguồn cung cấp protein, selen, vitamin D3 và vitamin B tuyệt vời giúp thúc đẩy tóc chắc khỏe.

Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào, được chuyển hóa thành vitamin A, có liên quan đến sự phát triển của tóc. Người ta nói rằng vitamin A có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn, giúp tóc khỏe mạnh.

Bơ

Bơ rất giàu vitamin E, được cho là hỗ trợ sự phát triển của tóc. Theo nghiên cứu, vitamin E là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa stress oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Quả hạch

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó rất giàu vitamin B, kẽm và các axit béo thiết yếu giúp giảm rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Các loại hạt như hướng dương, hạt chia và hạt lanh rất giàu vitamin E cùng với các vitamin B có lợi cho tóc và axit béo omega-3 giúp mọc tóc.

Đậu

Đậu là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, cần thiết cho sự phát triển của tóc. Chúng cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho tóc, bao gồm sắt, biotin và folate.

Theo Times of India