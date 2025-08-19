Thực đơn 3 bữa chính, 1 bữa phụ ngon lành giúp gái Hàn giữ body mình dây và cơ bụng sắc nét

Nếu có thói quen tìm kiếm bí quyết ăn uống giữ dáng của giới trẻ Hàn Quốc, có thể bạn đã từng bắt gặp video của Lucy (@rizztaurant) - cô gái có vóc dáng thanh mảnh, cơ bụng số 11 quyến rũ và phong cách ăn uống khiến nhiều người tò mò.

Thay vì chạy theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cô gái này chọn cho mình lối ăn uống tối giản nhưng bền vững: ưu tiên protein, nhiều rau, ít gia vị và hạn chế tối đa đường. Chính cách này mới tạo nên sự khác biệt, biến thực đơn hằng ngày của cô thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn giữ dáng.

Thực đơn 1 ngày của cô gái người Hàn mảnh mai với cơ bụng số 11 (Nguồn @rizztaurant).

Buổi sáng: khởi động nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chất

Ngày của Lucy bắt đầu bằng một bữa sáng vừa thực tế vừa gọn gàng. Trên đĩa là chén cơm vàng nấu cùng đậu, vài lát ức gà mềm, cải bắp hấp, cà rốt luộc và vài quả cà chua bi mọng nước. Ngoài ra, Lucy thêm một mẫu bánh mì nguyên cám - nguồn tinh bột nguyên hạt giúp no lâu. Dễ thấy, dù là bữa sáng, cô vẫn duy trì công thức quen thuộc: nhiều protein, nhiều chất xơ và tinh bột ở mức kiểm soát. Cách sắp xếp này không chỉ nhẹ bụng mà còn giữ năng lượng ổn định cho cả ngày.

Buổi trưa: bento nhiều màu sắc

Đến trưa, Lucy chuẩn bị một hộp cơm bento vừa mắt vừa đủ chất. Một phần gồm salad tươi với xà lách, cà rốt, cà chua bi và hai quả trứng luộc. Góc nhỏ còn có nho và táo để cân bằng vị giác. Ngăn chính là ức gà áp chảo ăn cùng bánh mì nguyên cám phủ pesto và phô mai. Lucy còn hài hước chia sẻ: màu xanh của pesto có thể khiến bánh mì trông hơi “đáng sợ”, nhưng thật ra rất ngon. Đây cũng là cách cô khéo léo đưa chất béo tốt và hương vị mới lạ vào bữa ăn mà không bị ngấy.

Buổi tối: tối giản và nói không với muối

Nếu bữa trưa nhiều màu sắc thì bữa tối lại cực kỳ tối giản. Trên bàn là đĩa cơm vàng trộn đậu, ức gà hấp ướp nghệ và tiêu, cùng một phần lớn cải bắp hấp - món rau mà Lucy thú nhận “ăn hoài không chán”. Tráng miệng là vài miếng dưa hấu và dưa vàng. Đặc biệt, bữa tối này hoàn toàn không có muối. Với Lucy, việc ăn nhạt không phải sự ép buộc mà là thói quen khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, đây chính là bí quyết giúp cô giữ bụng phẳng mà không cảm thấy gò bó.

Ăn vặt: công thức “fitness” ngon lành

Đến phần ăn vặt, Lucy chứng minh mình biết cách chiều lòng bản thân một cách thông minh. Cô chọn sữa chua Hy Lạp trộn cùng bột protein và cacao nguyên chất. Trên cùng là hỗn hợp hạt hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt dẻ cười, thêm chút trái cây sấy. Vị béo, giòn và ngọt tự nhiên kết hợp lại tạo nên món ăn nhẹ vừa ngon vừa bổ, hoàn toàn có thể thay thế cho các loại snack nhiều đường.

Với những cô gái đang tìm kiếm cảm hứng cho một chế độ ăn giữ dáng mà không quá căng thẳng, thực đơn một ngày của Lucy chính là ví dụ thuyết phục: đơn giản, lành mạnh, dễ theo đuổi lâu dài và quan trọng nhất, giúp bạn cảm thấy thoải mái trong chính cơ thể mình.