Thứ nhỏ xíu nhưng lại khiến nhiều mẹ sợ hãi: Làm sao để chăm sóc thứ bé tí nhưng lớn nhanh như thổi này?

Móng tay bé xíu của con yêu lớn nhanh như thổi, khiến bố mẹ vừa yêu vừa lo. Cùng tìm hiểu cách cắt móng tay cho bé đúng cách và an toàn để bảo vệ con yêu khỏi những vết xước đáng tiếc.

Vì sao bé hay tự cào mặt?

"Ôi, mặt con lại bị cào xước rồi!", "Nửa đêm nghe tiếng 'cạch cạch', hóa ra con lại gặm móng tay!", "Khe móng tay đen xì, có phải dơ rồi không?"... Đây có phải là câu chuyện thường ngày của gia đình bạn? Nhiều bậc cha mẹ mới bỡ ngỡ nhìn đôi bàn tay mũm mĩm của con, vừa yêu vừa lo lắng: móng tay mọc nhanh như thổi, không để ý là con lại cào mặt, cào chảy máu, nhưng lại không dám cắt, sợ cắt vào thịt con đau.

Thực ra, cắt móng tay cho bé không đáng sợ như bạn nghĩ, điều quan trọng là nắm vững phương pháp đúng và hình thành thói quen cắt tỉa thường xuyên. Các bác sĩ nhi khoa và chuyên gia nuôi dạy trẻ đều khuyến nghị: Nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh ít nhất mỗi tuần một lần, vừa tránh bé cào xước da, vừa giữ vệ sinh, lại giúp bé bỏ thói quen gặm móng tay.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu: Tại sao phải cắt móng tay cho bé thường xuyên? Thời điểm nào cắt móng tay cho bé là tốt nhất? Dùng dụng cụ gì? Cắt như thế nào cho nhanh chóng và an toàn? Để bạn từ nay tạm biệt nỗi lo "bé cào mặt", dễ dàng xử lý móng tay nhỏ xinh của bé yêu.

Móng tay bé dài nhanh và hay cào mặt vì sao?

Móng tay của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (0-1 tuổi) mọc với tốc độ đáng kinh ngạc, trung bình mỗi ngày dài 0.1 mm, một tuần có thể dài hơn 0.7 mm! Điều này là do quá trình trao đổi chất của trẻ diễn ra mạnh mẽ, tế bào phân chia nhanh.

Thêm vào đó:

Cổ chưa cứng cáp: Khi nằm, đầu bé thường nghiêng, mặt dễ chạm vào tay.

Hệ thần kinh chưa hoàn thiện: Bé thường vô thức vung tay, dễ làm xước mặt.

Ngứa hoặc khó chịu: Chàm sữa, rôm sảy khiến bé muốn gãi.

Khám phá thế giới: Bé dùng tay chạm vào mặt, tai, mũi và vô tình làm xước da.

Vì vậy, việc bé tự cào xước mặt không phải do "bé cáu giận" hay "cố ý", mà là do móng tay quá dài khiến bé không kiểm soát được động tác của mình.

Tác hại của việc móng tay dài không chỉ dừng lại ở "trầy xước da"

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng: "Cào xước một chút, bôi thuốc là khỏi." Nhưng bạn không biết rằng, móng tay bé dài có thể gây ra một loạt vấn đề:

1. Nhiễm trùng da: Vết thương hở nếu không được xử lý kịp thời có thể bị nhiễm khuẩn, hình thành mụn mủ, thậm chí viêm mô tế bào.

2. Ảnh hưởng đến thẩm mỹ: Việc cào xước da lặp đi lặp lại có thể khiến da dày lên, sạm màu, để lại sẹo hoặc "mặt hoa".

3. Móng tay chứa nhiều vi khuẩn: Khe móng tay dài dễ tích tụ cặn sữa, thức ăn thừa, bụi bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Khi bé gặm móng tay, những vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa.

4. Hình thành thói quen gặm móng tay: Bé phát hiện móng tay dài sẽ gặm, cắn. Điều này không chỉ mất vệ sinh mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của răng và sức khỏe răng miệng.

5. Làm tổn thương mắt: Tuy hiếm gặp nhưng khi bé vung tay mạnh, móng tay nhọn có thể làm xước giác mạc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, việc cắt tỉa móng tay thường xuyên không chỉ là "làm đẹp" mà còn là biện pháp bảo vệ sức khỏe thiết thực cho bé.

Khi nào nên cắt móng tay cho bé? Chọn đúng thời điểm sẽ đạt hiệu quả cao

Cắt móng tay cho bé sợ nhất là bé cựa quậy, rất dễ cắt vào thịt. Vì vậy, chọn đúng thời điểm còn quan trọng hơn cả kỹ thuật!

Thời điểm cắt móng tay tốt nhất là: khi bé đang ngủ.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (0-6 tháng): Thường cắt sau khi bé bú no và ngủ say, động tác nhẹ nhàng để bé không bị thức giấc.

Trẻ lớn hơn: Nếu bé ngủ không yên giấc, bạn có thể chọn lúc bé bú sữa hoặc xem phim hoạt hình. Khi đó, sự chú ý của bé bị thu hút, tay sẽ thả lỏng.

Tuyệt đối không cắt móng tay khi bé đang khóc hoặc giãy giụa, vì điều đó sẽ khiến bé sợ hãi, sau này cứ nhìn thấy dụng cụ cắt móng tay là bé sẽ trốn.

Dùng dụng cụ gì? Chọn đúng dụng cụ cắt móng tay là điều quan trọng

Đừng dùng bấm móng tay, kéo hay thậm chí cắn móng tay của người lớn cho bé! Móng tay của trẻ sơ sinh rất mỏng manh, cần phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng:

Bấm móng tay chuyên dụng cho trẻ em:

Nhỏ gọn, đầu tròn, tránh làm bé bị thương; lưỡi cắt ngắn, dễ kiểm soát. Phù hợp cho cha mẹ mới bắt đầu.

Các bước cắt móng tay an toàn cho bé

Bước 1: Cố định ngón tay

Dùng ngón cái ấn giữ phần thịt đầu ngón tay của bé, tránh trường hợp bé đột ngột co tay lại.

Bước 2: Cắt ở giữa, tỉa hai bên

Cắt ở giữa trước, sau đó tỉa hai bên.

Không cắt quá sát: Chừa lại 1-2 mm phần móng trắng, tránh làm tổn thương vùng da dưới móng.

Không cắt theo hình vòng cung: Dễ gây "viêm quanh móng", nên cắt thẳng hoặc hơi cong.

Bước 3: Mài mịn các cạnh

Dùng dũa móng tay nhẹ nhàng mài các góc cạnh, tránh làm bé bị xước da.

Lưu ý nhỏ:

Cần đủ ánh sáng, tốt nhất nên cắt móng tay cho bé vào ban ngày, dưới ánh sáng tự nhiên.

Động tác nhanh gọn, mỗi ngón tay chỉ nên thực hiện trong vòng 10 giây.

0-6 tháng: Cắt 1-2 lần/tuần (móng tay mọc nhanh).

6-12 tháng: Cắt 1 lần/tuần.

Trên 1 tuổi: Có thể cắt 1-2 tuần/lần, đồng thời dạy bé tự chú ý đến móng tay của mình.

Bạn có thể cắt móng tay cho bé sau khi tắm, vì nước ấm làm mềm móng, dễ cắt hơn.

Đừng để nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến sự an toàn của bé

Nhiều bậc cha mẹ chần chừ không dám cắt móng tay cho con, luôn nói "đợi con lớn hơn", "để móng dài thêm chút nữa", nhưng trong thời gian đó, bé có thể đã tự cào xước mặt rất nhiều lần. Thực tế, chỉ cần đúng phương pháp, việc cắt móng tay cho bé đơn giản và an toàn hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Hãy thử nghĩ xem: Liệu có nên mạo hiểm một chút rủi ro "cắt vào thịt" hay cứ để mặc vấn đề lớn "ngày nào cũng bị cào xước mặt"? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Lời kết: Móng tay nhỏ, yêu thương lớn

Một đôi bàn tay sạch sẽ, gọn gàng không chỉ đáng yêu mà còn là biểu tượng của sức khỏe. Dành 5 phút mỗi tuần để cắt móng tay cho bé, tưởng chừng là việc nhỏ, nhưng lại giúp bé tránh được vô số lần khóc lóc, nhiễm trùng và nỗi xót xa của cha mẹ. 5 phút đó, chính là sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của bạn, là chiếc "ô bảo vệ" che chở cho bé.

Từ hôm nay, hãy cầm lấy chiếc bấm móng tay nhỏ xinh dành cho trẻ em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, tỉ mỉ cắt từng chiếc móng tay. Bởi vì, tình yêu thương được thể hiện qua những chi tiết nhỏ bé mà đôi khi ta không nhìn thấy. Mỗi lần bạn nhẹ nhàng cắt tỉa móng tay cho con, chính là bạn đang lặng lẽ nói với bé: "Đừng sợ, có ba mẹ ở đây, bàn tay nhỏ bé của con sẽ luôn được an toàn."

Nguồn: Sohu